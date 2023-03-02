Потери российской армии на 2 марта

ВСУ "демилитаризовали" уже более 150 тысяч оккупантов: обновлены данные о потерях рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные войска рф
За 1 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли два танка, 20 бронемашин и пять артиллерийских систем.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 150 605 (+715) человек ликвидировано;
- танков — 3 397 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 658 (+20) ед.;
- артиллерийских систем — 2 398 (+5) ед.;
- РСЗО — 480 (+1) ед.;
- средств ПВО — 247 (+0) ед.;
- самолетов — 300 (+0) ед.;
- вертолетов — 288 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2058 (+3);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 264 (+7) ед.;
- специальной техники — 230 (+0).
Напомним, свежее расследование издания The New York Times показало, что катастрофические потери оккупантов под Угледаром свидетельствуют о неспособности учитывать ошибки армией рф. Российские военные неспособны перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности.
Фото: Генштаб