Потери российской армии на 2 марта

Украинские защитники за сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные войска рф

За 1 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, 20 бронемашин и пять артиллерийских систем.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 150 605 (+715) человек ликвидировано;

танков — 3 397 (+2) ед.;

боевых бронированных машин — 6 658 (+20) ед.;

артиллерийских систем — 2 398 (+5) ед.;

РСЗО — 480 (+1) ед.;

средств ПВО — 247 (+0) ед.;

самолетов — 300 (+0) ед.;

вертолетов — 288 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2058 (+3);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 264 (+7) ед.;

специальной техники — 230 (+0).

Напомним, свежее расследование издания The New York Times показало, что катастрофические потери оккупантов под Угледаром свидетельствуют о неспособности учитывать ошибки армией рф. Российские военные неспособны перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности.

Фото: Генштаб