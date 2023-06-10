ВСУ добились успеха контратаками на Бахмутском направлении

Украинские военные на фронте. Фото: google

Вчера, 9 июня, Силы обороны Украины продолжили контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех направлениях фронта. В частности, успехом отличились контратаки в Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Контрнаступление ВСУ

Украинские официальные лица рассказали, что 8 июня в ходе проведения контрнаступательных действий на ВСУ продвинулись на 1,2 км вблизи Бахмута. На следующий день они продолжили ограниченные контрнаступательные действия на западе Донбасса — в районе границы Донецкой и Запорожской областей, где добились тактических успехов.

Кроме того, украинские силы проводили наземные атаки в западной Запорожской области ночью с 8 на 9 июня и днем 9 июня. По оценкам российских источников, ВСУ добились постепенных успехов во время атак.

Как оценивает контрнаступление Кремль

Накануне российский диктатор заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось и у них наступательный потенциал. По его словам, бои продолжаются уже пять дней, но украинские войска не достигли своих целей ни на одном участке фронта даже после привлечения "стратегических резервов".

Также, Путин утверждал о значительных потерях Украины, а свои успехи приписал якобы преимуществу российской техники.

Смена риторики Кремля

Аналитики говорят, что обсуждение Путиным контрнаступления ВСУ может свидетельствовать о том, что Кремль учится по своему предварительному неудачному подходу риторически преуменьшать успешные контрнаступления ВСУ в 2022 году.

"Путин добавил, что российское военное командование "реалистично" оценивает текущую ситуацию и будет исходить из этих реалий. Обсуждение Путиным украинского контрнаступления является заметным уходом от его предварительного дистанционного подхода к обсуждению реалий поля боя и может свидетельствовать о том, что Кремль учится на своем предыдущем неудачном подходе к риторическому умалянию успешных украинских контрнаступлений в 2022 году", — говорится в сообщении.

Оправдание пропагандистов

"Напротив, большая часть российского информационного пространства преждевременно заявила, что украинское контрнаступление провалилось после того, как 9 июня российские войска повредили больше украинской военной техники с Запада", — подчеркивают аналитики.

Вместе с тем некоторые российские ультранационалисты предупредили, что главное контрнаступление еще не началось и признали, что оккупантам приходится усиливаться в ожидании украинских прорывов.

"Многие российские ультранационалисты, похоже, чрезмерно исправляются за свои предварительные опасения относительно украинского контрнаступления", — обьяснили в ISW.

Напомним, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.