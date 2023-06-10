ЗСУ досягли успіху контратаками на Бахмутському напрямку

Українські військові на фронті. Фото: google

Вчора, 9 червня, Сили оборони України продовжили контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох напрямках фронту. Зокрема, успіхом відзначились контратаки на Донеччині.

Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

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Контрнаступ ЗСУ

Українські офіційні особи розповіли, що 8 червня в ході проведення контрнаступальних дій на ЗСУ просунилися на 1,2 км поблизу Бахмуту. Наступного дня вони продовжили обмежені контрнаступальні дії на заході Донеччини — в районі кордону Донецької та Запорізької областей, де досягли тактичних успіхів.

Окрім цього, українські сили проводили наземні атаки в західній Запорізькій області вночі з 8 на 9 червня та вдень 9 червня. За оцінками російських джерел, ЗСУ досягли поступових успіхів під час атак.

Як оцінює контрнаступ Кремль

Напередодні, російський диктатор заявив, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався і вони мають наступальний потенціал. За його словами, бої тривають уже п’ять днів, але українські війська не досягли своїх цілей на жодній ділянці фронту навіть після залучення "стратегічних резервів".

Також, Путін стверджував про значні втрати України, а свої успіхи приписав ніби то перевазі російської техніки.

Зміна риторики Кремля

Аналітики кажуть, що обговорення Путіним контрнаступу ЗСУ може свідчити про те, що Кремль вчиться зі свого попереднього невдалого підходу риторично применшувати успішні контрнаступи ЗСУ в 2022 році.

"Путін додав, що російське військове командування "реалістично" оцінює поточну ситуацію і буде виходити з цих реалій. Обговорення Путіним українського контрнаступу є помітним відходом від його попереднього дистанційованого підходу до обговорення реалій поля бою та може свідчити про те, що Кремль вчиться на своєму попередньому невдалому підході до риторичного применшення успішних українських контрнаступів у 2022 році", — йдеться у повідомленні.

Виправдання пропагандистів

"Навпаки, більша частина російського інформаційного простору передчасно заявила, що український контрнаступ провалився після того, як 9 червня російські війська пошкодили більше української військової техніки із Заходу", — підкреслюють аналітики.

Разом з тим, деякі російські ультранаціоналісти попередили, що головний контрнаступ ще не розпочався і визнали, що окупантам доводиться підсилюватися в очікуванні українських проривів.

"Багато російських ультранаціоналістів, схоже, надмірно виправляються за свої попередні побоювання щодо українського контрнаступу", — пояснили в ISW.

Нагадаємо, західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.