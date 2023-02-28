ЗСУ готуються до контрнаступу: в ISW назвали терміни

Збройні сили України

Збройні сили України готуються до контрнаступу. Це може статися вже навесні 2023 року.

Про це говорять в американському Інституті вивчення війни.

Контрнаступ

Заступник начальника Головного управління військової розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що українські військові будуть готові до контрнаступу на півдні країни навесні 2023 року, і метою України є поділ російської лінії фронту між Кримом та материковою частиною рф. Скібіцький також зазначив, що довгострокова військова допомога Заходу є вирішальним фактором у визначенні термінів українського контрнаступу.

Ці заяви з'явилися після того, як західні ЗМІ та офіційні особи почали висловлювати сумніви щодо здатності України вести контрнаступ і в тому, що Захід зможе надати їй необхідну довгострокову військову допомогу. Інформація про можливий контрнаступ з'явилася в контексті стурбованості Заходу щодо можливостей України звільнити свою землю та народ.

Однак, на думку Скібіцького, українські військові готові до контрнаступу, і довгострокова військова допомога із боку Заходу відіграє вирішальну роль у цьому процесі. Попри сумніви західних ЗМІ та офіційних осіб, Скібіцький впевнений у можливостях українських сил та їх готовності до виконання стратегічних завдань.

Нагадаємо, напередодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про найгарячіші точки фронту. За інформацією Сергія Гайдая, ворог не зупиняє наступу на Сватівському та Кремінському напрямках. Хоч ситуація і стабільно тяжка, але контрольована українськими силами оборони.

Також Гайдай розповів, що на Кремінському напрямку дві доби тому з трьох росіян, що пішли в наступ рот, ворожі війська втратили 70 людей загиблими та приблизно стільки ж пораненими.