ВСУ ликвидировали почти 210 тыс. оккупантов: обновленные данные Генштаба
3 июня 2023 08:50
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
За время войны Вооруженные силы Украины ликвидировали 209 470 оккупантов. При этом за прошедшие сутки, 2 мая, было уничтожено 560 солдатов российских войск.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Потери оккупантов
Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 3 мая 2023 года следующие:
- личного состава — около 209470 (+560) человек ликвидировано;
- танков — 3829 (+10) единиц;
- боевых бронированных машин — 7502 (+12) единиц;
- артиллерийских систем — 3533 (+32) единиц;
- РСЗО — 582 (+7) единиц;
- средства ПВО — 342 (+7) единиц;
- самолетов — 313 (+0) единиц;
- вертолетов — 298 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3165 (+28);
- крылатые ракеты — 1132 (+15);
- корабли /катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6289 (+22) единиц;
- специальная техника — 475 (+10).
Напомним, что число уничтоженных за 1 мая российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.