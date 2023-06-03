ВСУ ликвидировали почти 210 тыс. оккупантов: обновленные данные Генштаба

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

За время войны Вооруженные силы Украины ликвидировали 209 470 оккупантов. При этом за прошедшие сутки, 2 мая, было уничтожено 560 солдатов российских войск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов

Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 3 мая 2023 года следующие:

личного состава — около 209470 (+560) человек ликвидировано;

танков — 3829 (+10) единиц;

боевых бронированных машин — 7502 (+12) единиц;

артиллерийских систем — 3533 (+32) единиц;

РСЗО — 582 (+7) единиц;

средства ПВО — 342 (+7) единиц;

самолетов — 313 (+0) единиц;

вертолетов — 298 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3165 (+28);

крылатые ракеты — 1132 (+15);

корабли /катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 6289 (+22) единиц;

специальная техника — 475 (+10).

Напомним, что число уничтоженных за 1 мая российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.