Украинские военные ликвидировали более тысячи оккупантов за минувшие сутки — общие потери РФ

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают успешно ликвидировать российских оккупантов и вражескую технику. Так, за прошедшие сутки армия противника уменьшилась на 1190 солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в понедельник, 10 июня.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли:

личного состава — около 519 750 (+1190) человек;

танков — 7 879 (+10) единиц;

боевых бронированных машин — 15 144 (+13) единицы;

артиллерийских систем — 13 644 (+51) единицы;

РСЗО — 1 098 (+1) единиц;

средств ПВО — 837 (+1) единиц;

самолетов — 358 (+1) единиц;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 11 010 (+28) единиц;

крылатых ракет — 2 278 (+1) единиц;

кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 18 618 (+58) единиц;

специальной техники — 2 267 (+14) единиц.

Потери РФ на войне в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, украинский военный самолет впервые ударил по объекту на территории России. Речь идет о командном узле в районе Белгорода.

Также бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как попадают во вражеские цели в Харьковской области. Под прицел попали, в частности, ангар с военной техникой и блиндаж с российской пехотой.