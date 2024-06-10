Украинские военные ликвидировали более тысячи оккупантов за минувшие сутки — общие потери РФ

ВСУ ликвидировали еще 1190 оккупантов — общие потери врага
10 июня 2024 08:04
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают успешно ликвидировать российских оккупантов и вражескую технику. Так, за прошедшие сутки армия противника уменьшилась на 1190 солдат.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в понедельник, 10 июня.
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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли:
- личного состава — около 519 750 (+1190) человек;
- танков — 7 879 (+10) единиц;
- боевых бронированных машин — 15 144 (+13) единицы;
- артиллерийских систем — 13 644 (+51) единицы;
- РСЗО — 1 098 (+1) единиц;
- средств ПВО — 837 (+1) единиц;
- самолетов — 358 (+1) единиц;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 11 010 (+28) единиц;
- крылатых ракет — 2 278 (+1) единиц;
- кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 18 618 (+58) единиц;
- специальной техники — 2 267 (+14) единиц.
Напомним, украинский военный самолет впервые ударил по объекту на территории России. Речь идет о командном узле в районе Белгорода.
Также бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как попадают во вражеские цели в Харьковской области. Под прицел попали, в частности, ангар с военной техникой и блиндаж с российской пехотой.
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