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ВСУ ликвидировали еще 1190 оккупантов — общие потери врага

10 июня 2024 08:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные ликвидировали более тысячи оккупантов за минувшие сутки — общие потери РФ
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают успешно ликвидировать российских оккупантов и вражескую технику. Так, за прошедшие сутки армия противника уменьшилась на 1190 солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в понедельник, 10 июня.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли:

  • личного состава — около 519 750 (+1190) человек;
  • танков — 7 879 (+10) единиц;
  • боевых бронированных машин — 15 144 (+13) единицы;
  • артиллерийских систем — 13 644 (+51) единицы;
  • РСЗО — 1 098 (+1) единиц;
  • средств ПВО — 837 (+1) единиц;
  • самолетов — 358 (+1) единиц;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 11 010 (+28) единиц;
  • крылатых ракет — 2 278 (+1) единиц;
  • кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 18 618 (+58) единиц;
  • специальной техники — 2 267 (+14) единиц.
Потери РФ на войне в Украине по состоянию на 10 июня
Потери РФ на войне в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, украинский военный самолет впервые ударил по объекту на территории России. Речь идет о командном узле в районе Белгорода.

Также бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как попадают во вражеские цели в Харьковской области. Под прицел попали, в частности, ангар с военной техникой и блиндаж с российской пехотой.

Украина
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россияне
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ВСУ

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