ВСУ ликвидировали еще около 400 российских окупантов, — Генштаб

ВСУ на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 29 июля ВСУ ликвидировали уже 245 220 российских оккупантов. Армия РФ продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В течение 28 июля ВСУ уничтожили около 390 российских захватчиков.

Кроме того, россияне потеряли 1 танк, 6 бронемашин, 11 артиллерийских систем, 7 единиц автомобильной техники и 1 единицу спецтехники.

Потери армии РФ за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 245 220 (+390) человек ликвидировано;

танков — 4 191 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 8 167 (+6) ед;

артиллерийских систем — 4 786 (+11) ед;

РСЗО — 698 (+0) ед;

средства ПВО — 458 (+0) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 311 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 007 (+0);

крылатые ракеты — 1347 (+0);

корабли — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 7 247 (+7) ед;

специальная техника — 710 (+1).

Потери армии РФ на 29 июля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продвигаются к югу от Бахмута.