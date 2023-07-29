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ВСУ ликвидировали еще около 400 российских оккупантов, — Генштаб

29 июля 2023 08:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ВСУ ликвидировали еще около 400 российских окупантов, — Генштаб
ВСУ на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

По состоянию на 29 июля ВСУ ликвидировали уже 245 220 российских оккупантов. Армия РФ продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В течение 28 июля ВСУ уничтожили около 390 российских захватчиков.

Кроме того, россияне потеряли 1 танк, 6 бронемашин, 11 артиллерийских систем, 7 единиц автомобильной техники и 1 единицу спецтехники.

Потери армии РФ за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 245 220 (+390) человек ликвидировано;
  • танков — 4 191 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин — 8 167 (+6) ед;
  • артиллерийских систем — 4 786 (+11) ед;
  • РСЗО — 698 (+0) ед;
  • средства ПВО — 458 (+0) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 311 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 007 (+0);
  • крылатые ракеты — 1347 (+0);
  • корабли — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 247 (+7) ед;
  • специальная техника — 710 (+1).
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Потери армии РФ на 29 июля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продвигаются к югу от Бахмута.

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