ВСУ ликвидировали еще около 400 российских окупантов, — Генштаб

ВСУ ликвидировали еще около 400 российских оккупантов, — Генштаб
По состоянию на 29 июля ВСУ ликвидировали уже 245 220 российских оккупантов. Армия РФ продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери россиян за сутки 28 июля
В течение 28 июля ВСУ уничтожили около 390 российских захватчиков.
Кроме того, россияне потеряли 1 танк, 6 бронемашин, 11 артиллерийских систем, 7 единиц автомобильной техники и 1 единицу спецтехники.
Потери армии РФ за время полномасштабного вторжения
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 245 220 (+390) человек ликвидировано;
- танков — 4 191 (+1) ед;
- боевых бронированных машин — 8 167 (+6) ед;
- артиллерийских систем — 4 786 (+11) ед;
- РСЗО — 698 (+0) ед;
- средства ПВО — 458 (+0) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 311 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 007 (+0);
- крылатые ракеты — 1347 (+0);
- корабли — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7 247 (+7) ед;
- специальная техника — 710 (+1).
Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продвигаются к югу от Бахмута.