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ВСУ ликвидировали еще более 1 700 оккупантов за сутки — данные Генштаба

13 мая 2024 08:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ ликвидировали еще более 1 700 оккупантов за сутки — данные Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/osirskiy
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1 740 оккупантов. Кроме того, враг потерял немало военной техники, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом говорится в аналитике Генерального штаба ВСУ.

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Потери армии РФ

  • личного состава — около 484 030 (1740) человек;
  • танков — 7 485 (+31) единиц;
  • боевых бронированных машин — 14 417 (+42) единиц;
  • артиллерийских систем — 12 487 (+15) единиц;
  • РСЗО — 1 070 (+4) единиц;
  • средств ПВО — 797 (+0) единицы;
  • самолетов — 350 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 9 936 (+26) единиц;
  • крылатых ракет — 2 197 (+3) единиц;
  • кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16 878 (+59) единиц;
  • специальной техники — 2 048 (+6) единиц.
Потери россиян в войне
Ориентировочные потери русских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

 

Напомним, кадровые изменения в Минобороны РФ свидетельствуют о подготовке Кремля к затяжной войне с Украиной.

К слову, на днях российские оккупанты начали наступление на Харьковщине. Враг, в частности, пытается окружить Волчанск. В ISW проанализировали текущую ситуацию вблизи населенного пункта и подвергли критике Запад.

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