ВСУ ликвидировали еще более 1 700 оккупантов за сутки — данные Генштаба
13 мая 2024 08:24
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/osirskiy
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1 740 оккупантов. Кроме того, враг потерял немало военной техники, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом говорится в аналитике Генерального штаба ВСУ.
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Потери армии РФ
- личного состава — около 484 030 (1740) человек;
- танков — 7 485 (+31) единиц;
- боевых бронированных машин — 14 417 (+42) единиц;
- артиллерийских систем — 12 487 (+15) единиц;
- РСЗО — 1 070 (+4) единиц;
- средств ПВО — 797 (+0) единицы;
- самолетов — 350 (+0) единиц;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 9 936 (+26) единиц;
- крылатых ракет — 2 197 (+3) единиц;
- кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 16 878 (+59) единиц;
- специальной техники — 2 048 (+6) единиц.
Напомним, кадровые изменения в Минобороны РФ свидетельствуют о подготовке Кремля к затяжной войне с Украиной.
К слову, на днях российские оккупанты начали наступление на Харьковщине. Враг, в частности, пытается окружить Волчанск. В ISW проанализировали текущую ситуацию вблизи населенного пункта и подвергли критике Запад.
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