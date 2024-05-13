ВСУ ликвидировали еще более 1 700 оккупантов за сутки — данные Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/osirskiy

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1 740 оккупантов. Кроме того, враг потерял немало военной техники, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом говорится в аналитике Генерального штаба ВСУ.

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личного состава — около 484 030 (1740) человек;

танков — 7 485 (+31) единиц;

боевых бронированных машин — 14 417 (+42) единиц;

артиллерийских систем — 12 487 (+15) единиц;

РСЗО — 1 070 (+4) единиц;

средств ПВО — 797 (+0) единицы;

самолетов — 350 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9 936 (+26) единиц;

крылатых ракет — 2 197 (+3) единиц;

кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 16 878 (+59) единиц;

специальной техники — 2 048 (+6) единиц.

Ориентировочные потери русских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, кадровые изменения в Минобороны РФ свидетельствуют о подготовке Кремля к затяжной войне с Украиной.

К слову, на днях российские оккупанты начали наступление на Харьковщине. Враг, в частности, пытается окружить Волчанск. В ISW проанализировали текущую ситуацию вблизи населенного пункта и подвергли критике Запад.