ЗСУ ліквідували ще понад 1 700 окупантів за добу — дані Генштабу
13 травня 2024 08:24
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/osirskiy
За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1 740 окупантів. Крім того, ворог втратив чимало військової техніки, серед якої танки, бронемашини та артилерійські системи.
Про це йдеться в аналітиці Генерального штабу ЗСУ.
Читайте також:
Втрати армії РФ
- особового складу — близько 484 030 (+1740) осіб;
- танків — 7 485 (+31) одиниць;
- бойових броньованих машин — 14 417 (+42) одиниць;
- артилерійських систем — 12 487 (+15) одиниць;
- РСЗВ — 1 070 (+4) одиниць;
- засобів ППО — 797 (+0) одиниці;
- літаків — 350 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 936 (+26) одиниць;
- крилатих ракет — 2 197 (+3) одиниць;
- кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16 878 (+59) одиниць;
- спеціальної техніки — 2 048 (+6) одиниць.
Нагадаємо, кадрові зміни в Міноборони РФ свідчать про підготовку Кремля до затяжної війни з Україною.
До слова, днями російські окупанти розпочали наступ на Харківщині. Ворог, зокрема, намагається оточити Вовчанськ. У ISW проаналізували поточну ситуацію поблизу населеного пункту та розкритикували Захід.
Читайте Новини.LIVE!