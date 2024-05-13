ЗСУ ліквідували ще понад 1 700 окупантів за добу — дані Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/osirskiy

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1 740 окупантів. Крім того, ворог втратив чимало військової техніки, серед якої танки, бронемашини та артилерійські системи.

Про це йдеться в аналітиці Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також:

Втрати армії РФ

особового складу — близько 484 030 (+1740) осіб;

танків — 7 485 (+31) одиниць;

бойових броньованих машин — 14 417 (+42) одиниць;

артилерійських систем — 12 487 (+15) одиниць;

РСЗВ — 1 070 (+4) одиниць;

засобів ППО — 797 (+0) одиниці;

літаків — 350 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 936 (+26) одиниць;

крилатих ракет — 2 197 (+3) одиниць;

кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 16 878 (+59) одиниць;

спеціальної техніки — 2 048 (+6) одиниць.

Орієнтовні втрати російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, кадрові зміни в Міноборони РФ свідчать про підготовку Кремля до затяжної війни з Україною.

До слова, днями російські окупанти розпочали наступ на Харківщині. Ворог, зокрема, намагається оточити Вовчанськ. У ISW проаналізували поточну ситуацію поблизу населеного пункту та розкритикували Захід.