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ЗСУ ліквідували ще понад 1 700 окупантів за добу — дані Генштабу

13 травня 2024 08:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ ліквідували ще понад 1 700 окупантів за добу — дані Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/osirskiy
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1 740 окупантів. Крім того, ворог втратив чимало військової техніки, серед якої танки, бронемашини та артилерійські системи. 

Про це йдеться в аналітиці Генерального штабу ЗСУ. 

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Втрати армії РФ

  • особового складу — близько 484 030 (+1740) осіб;
  • танків — 7 485 (+31) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 14 417 (+42) одиниць;
  • артилерійських систем — 12 487 (+15) одиниць;
  • РСЗВ — 1 070 (+4) одиниць;
  • засобів ППО — 797 (+0) одиниці;
  • літаків — 350 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 936 (+26) одиниць;
  • крилатих ракет — 2 197 (+3) одиниць;
  • кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16 878 (+59) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2 048 (+6) одиниць.
Втрати росіян у війні
Орієнтовні втрати російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

 

Нагадаємо, кадрові зміни в Міноборони РФ свідчать про підготовку Кремля до затяжної війни з Україною. 

До слова, днями російські окупанти розпочали наступ на Харківщині. Ворог, зокрема, намагається оточити Вовчанськ. У ISW проаналізували поточну ситуацію поблизу населеного пункту та розкритикували Захід.

війна
ЗСУ
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Генштаб ЗСУ
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