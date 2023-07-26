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ВСУ ликвидировали еще более 400 российских захватчиков за сутки, — Генштаб

26 июля 2023 08:44
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Валерия Пержун
редактор
ВСУ ликвидировали еще более 400 российских захватчиков за сутки, — Генштаб
Воины ВС наносят удар по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российская армия по состоянию на 26 июля за время полномасштабной войны потеряла около 243 680 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В течение 25 июля украинские военные ликвидировали около 460 оккупантов.

Также армия РФ потеряла 3 танка, 5 бронемашин, 22 артиллерийских системы, 16 беспилотников и 17 единиц автомобильной техники.

Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава /personnel ‒ около/ about 243680 (+460) человек ликвидировано /persons were liquidated;
  • танков / tanks ‒ 4177 (+3) ед, боевых бронированных машин / APV ‒ 8136 (+5) ед;
  • артиллерийских систем / artillery systems – 4727 (+22) ед;
  • РСЗО / MLRS – 698 (+0) ед;
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 457 (+3) ед;
  • самолетов/aircraft – 315 (+0) ед;
  • вертолетов / helicopters – 311 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3993 (+16);
  • крылатые ракеты / cruise missiles – 1307 (+0);
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7211 (+17) ед;
  • специальная техника / special equipment ‒ 708 (+5).
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Утраты российской армии на 26 июля 2023 года
Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Сырский показал эффектное видео, как 54 ОМБр уничтожает состав и живую силу россиян.

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