ВСУ ликвидировали еще более 400 российских захватчиков за сутки, — Генштаб
26 июля 2023 08:44
Воины ВС наносят удар по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ
Российская армия по состоянию на 26 июля за время полномасштабной войны потеряла около 243 680 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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В течение 25 июля украинские военные ликвидировали около 460 оккупантов.
Также армия РФ потеряла 3 танка, 5 бронемашин, 22 артиллерийских системы, 16 беспилотников и 17 единиц автомобильной техники.
Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава /personnel ‒ около/ about 243680 (+460) человек ликвидировано /persons were liquidated;
- танков / tanks ‒ 4177 (+3) ед, боевых бронированных машин / APV ‒ 8136 (+5) ед;
- артиллерийских систем / artillery systems – 4727 (+22) ед;
- РСЗО / MLRS – 698 (+0) ед;
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 457 (+3) ед;
- самолетов/aircraft – 315 (+0) ед;
- вертолетов / helicopters – 311 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3993 (+16);
- крылатые ракеты / cruise missiles – 1307 (+0);
- корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7211 (+17) ед;
- специальная техника / special equipment ‒ 708 (+5).
Напомним, Сырский показал эффектное видео, как 54 ОМБр уничтожает состав и живую силу россиян.