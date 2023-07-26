ВСУ ликвидировали еще более 400 российских захватчиков за сутки, — Генштаб

Воины ВС наносят удар по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия по состоянию на 26 июля за время полномасштабной войны потеряла около 243 680 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В течение 25 июля украинские военные ликвидировали около 460 оккупантов.

Также армия РФ потеряла 3 танка, 5 бронемашин, 22 артиллерийских системы, 16 беспилотников и 17 единиц автомобильной техники.

Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава /personnel ‒ около/ about 243680 (+460) человек ликвидировано /persons were liquidated;

танков / tanks ‒ 4177 (+3) ед, боевых бронированных машин / APV ‒ 8136 (+5) ед;

артиллерийских систем / artillery systems – 4727 (+22) ед;

РСЗО / MLRS – 698 (+0) ед;

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 457 (+3) ед;

самолетов/aircraft – 315 (+0) ед;

вертолетов / helicopters – 311 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3993 (+16);

крылатые ракеты / cruise missiles – 1307 (+0);

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7211 (+17) ед;

специальная техника / special equipment ‒ 708 (+5).

Утраты российской армии на 26 июля 2023 года

Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Сырский показал эффектное видео, как 54 ОМБр уничтожает состав и живую силу россиян.