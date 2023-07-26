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ЗСУ ліквідували ще понад 400 російських загарбників за добу, — Генштаб

26 липня 2023 08:44
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Валерія Пержун
редактор
ЗСУ ліквідували ще понад 400 російських загарбників за добу, — Генштаб
Воїни ЗСу завдають удару по окупантам. Фото: Генштаб ЗСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Російська армія станом на 26 липня за час повномасштабної війни втратила близько 243680 своїх солдатів. Окупанти втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Впродовж 25 липня українські військові ліквідували близько 460 окупантів. 

Також армія РФ втратила 3 танки, 5 бронемашин, 22 артилерійські системи, 16 безпілотників та 17 одиниць автомобільної техніки. 

Втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 243680 (+460) осіб ліквідовано / persons were liquidated; 
  • танків / tanks ‒ 4177 (+3) од, бойових броньованих машин / APV ‒ 8136 (+5) од;
  •  артилерійських систем / artillery systems – 4727 (+22) од;
  •  РСЗВ / MLRS – 698 (+0) од;
  •  засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 457 (+3) од;
  •  літаків / aircraft – 315 (+0) од;
  •  гелікоптерів / helicopters – 311 (+1) од;
  •  БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3993 (+16);
  •  крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1307 (+0);
  •  кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од;
  •  автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7211 (+17) од;
  •  спеціальна техніка / special equipment ‒ 708 (+5).
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Втрати російської армії на 26 липня 2023 року
Фото: Генштаб ЗСУ

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