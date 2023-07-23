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Сирський показав ефектне відео, як 54 ОМБр знищує склад та живу силу росіян

23 липня 2023 16:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Сирський показав ефектне відео, як 54 ОМБр знищує склад та живу силу росіян
Кадри зі знищення ворогів. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, на східному, де точними ударами знищують склади з боєприпасами та живу силу російських загарбників. 

Відповідне відео оприлюднив генерал-полковник Олександр Сирський.

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Повідомляється, що успішно відпрацювала 54 ОМБр імені Івана Мазепи. 

"Ворон літає, а Буря — стріляє", — підписав відео Сирський. 

Нагадаємо, військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України. Бійці Збройних сил України просуваються щодня.

Додамо, Олександр Сирський заявив, що на цей час створені всі умови для того, щоб повернути Бахмут, але з меншими у десятки разів втратами, ніж у росіян. Це важливе стратегічне місто, і відвоювати його — справа честі. 

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