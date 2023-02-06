Потери российской армии на 6 февраля

Украинские защитники за сутки ликвидировали большое количество единиц живой силы и военной техники врага

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 800 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 5 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 900 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 11 танков, десять бронемашин, пять артиллерийских систем и одну ракетную систему залпового огня.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 132 160 (+870) человек ликвидировано;

танков — 3 231 (+11) ед.;

боевых бронированных машин — 6 415 (+10) ед.;

артиллерийских систем — 2 231 (+5) ед.;

РСЗО — 461 (+1) ед.;

средств ПВО — 227 (+0) ед.;

самолетов — 294 (+0) ед.;

вертолетов — 284 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 1958 (+0);

крылатых ракет — 796 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 104 (+13) ед.;

специальной техники — 203 (+0).

Напомним, что президент россии владимир путин хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до конца февраля.

Впрочем, аналитики ISW отмечают, что кремлевский диктатор, вероятно, снова ошибся в оценке мощности собственных вооруженных сил.

Институт изучения войны не выявил доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боевую мощь для того, чтобы завоевать более 11 тысяч квадратных километров территории Донецкой области до конца февраля.

Также в Институте отметили, что возможное новое большое наступление оккупационной армии досрочно завершится в апреле, во время сезона весенних дождей.

После чего Украина, которая как раз получит западные танки, сможет пойти в собственное контрнаступление в конце весны или начале лета.

Фото: Facebook Генштаба ВСУ