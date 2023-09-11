Украинские военные имеют успех на Бахмутском направлении: что известно

Украинские военные. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Силы обороны Украины имеют успех под Бахмутом, в частности в направлении Клещиевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. Сейчас там продолжаются жесткие бои.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире "Суспільне. "Спротив".

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Ситуация на фронте

"На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои Сил обороны с российскими оккупантами, которые применяют все имеющиеся средства вооружения, 527 раз за сутки военные РФ обстреляли позиции ВСУ, произошло 12 боев, во время которых ликвидировали 212 российских солдат", — сообщил Евлаш.

По его словам, на этом направлении российская армия дважды применяла авиацию.

Кроме того, по данным пресс-службы, Силы обороны Украины уничтожили танк, БМП, установки "Мста-Б", пушку Д-30, БпЛА, а также другую автомобильную технику оккупантов и шесть складов с боеприпасами.

Евлаш рассказал, что на Лимано-Купянском направлении враг продолжает активно обстреливать украинские позиции из артиллерии.

"За сутки произошло более 500 обстрелов, 20 раз применяли авиацию: вертолеты Ми-8, Ми-24, К-52 и самолеты Су-25. На этом направлении украинские военные убили 65 российских оккупантов и уничтожили ряд военной техники", — говорит он.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ добавил, что противник ведет огненное поражение вблизи Серебрянского лесничества и Новоегоровки, Синьковки, Берестового, Северского и Верхнекаменского.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, это "не кино на полтора часа".

Также мы писали, что недавно в ISW рассказали, что на фоне успешного наступления ВСУ россияне вынуждены изменять свою тактику. Следовательно, россияне вносят изменения в командование и управление. Враг пытается таким образом защитить командную инфраструктуру и улучшить обмен информацией.