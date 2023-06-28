ВСУ имеют успехи под Бахмутом, — Генштаб

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. Фото: "АрміяInform"

Украинские защитники преуспевают на Бахмутском направлении, где закрепляются на новых достигнутых рубежах. Также Силы обороны Украины продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

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По словам Ковалева, украинская армия продолжает наступать на трех направлениях:

Бахмутскому;

Бердянском;

Мелитопольском.

"Российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление. В то же время враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", — подчеркнул спикер Генштаба.

Удачи под Бахмутом

Силы обороны Украины атаковали российские позиции в районе Бахмута на многих участках фронта.

В частности, наступление длилось севернее Соледара, южнее Берховки, Железнянского, Клещиевки, Курдюмовки и Парасковеевки.

Успехи ВСУ под Бахмутом

Андрей Ковалев подчеркнул, что Вооруженные силы Украины имели на этих участках успех, после чего начали закрепляться на достигнутых рубежах.

Напомним, 25 июня представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что под Бахмутом на некоторых участках фронта Силы обороны за сутки продвинулись вперед до километра.