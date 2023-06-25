Контрнаступ: на скільки просунулись ЗСУ біля Бахмута

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Фото: google

Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, на Бахмутському напрямку, на якому ЗСУ вдалося просунутися до кілометра за останню добу.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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За словами Череватого, ЗСУ просунулися від 600 до 1000 метрів навколо Бахмута.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу і продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному, північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів", — сказав Череватий.

Втрати ворога за добу

Череватий також зазначив, що ЗСУ за останню добу знищили 186 окупантів, поранили 224 та взяли у полон 8 осіб.

Також Сили оборони знищили таку ворожу техніку:

танк;

бойову машину піхоти;

2 самохідні артилерійські установки;

2 реактивні системи залпового вогню "Град";

3 протитанкових комплекси;

3 гармати "Мста-Б";

зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";

6 польових складів з боєприпасами;

3 дрони-камікадзе "Ланцет" та 1 безпілотник "Орлан-10".

Нагадаємо, раніше ми писали, що за останній тиждень ЗСУ знищили майже 5 тисяч окупантів та понад 600 одиниць ворожої техніки.

Додамо, що Сили оборони вперше з 2014 року звільнили територію під Красногорівкою.