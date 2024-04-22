ВСУ могут остановить наступление россиян на фронте — ISW рассказали каким образом

Украинские военные на фронте. Иллюстрированное фото: Генеральный штаб ВСУ / Telegram

По оценке экспертов Института изучения войны, украинские силы смогут приостановить российское наступление при быстром поступлении помощи от США. По данным ISW, эта помощь может быть доставлена ​​в Украину до конца следующей недели, если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.

Об этом ISW сообщило в воскресенье, 21 апреля.

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Наступление российских военных

Глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер сообщил об этом 21 апреля. По его словам, американская военная помощь Украине, включая ATACMS, может помочь украинским силам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что скорая доставка американской военной помощи может определить дальнейшие действия украинских военных.

В то же время ISW продолжает оценивать, что украинские силы могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели без новой помощи от США. Российские войска, вероятно, активизируют свои наступательные операции и ракетные удары, чтобы воспользоваться окном до прибытия американской помощи.

Напомним, что Братчук заявил, что россияне будут активизироваться не только на фронте, но и в воздушных атаках.

Также мы писали о том, что специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на возможность усиления атак российских захватчиков к моменту прибытия новой помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки. Согласно данным ISW, этот временной промежуток может быть использован российскими войсками для последующих военных действий.