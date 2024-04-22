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ЗСУ можуть зупинити наступ росіян на фронті — ISW розповіли яким чином

22 квітня 2024 07:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
ЗСУ можуть зупинити наступ росіян на фронті — ISW розповіли яким чином
Українські військові на фронті. Ілюстроване фото: Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За оцінкою експертів Інституту вивчення війни, українські сили зможуть призупинити російський наступ за умови швидкого надходження допомоги від США. За даними ISW, ця допомога може бути доставлена ​​в Україну до кінця наступного тижня, якщо Сенат ухвалить законопроект про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.

Про це ISW повідомило в неділю, 21 квітня.

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Наступ російських військових

Голова комітету з розвідки Сенату США Марк Уорнер повідомив про це 21 квітня. За його словами, американська військова допомога Україні, включаючи ATACMS, може допомогти українським силам стабілізувати лінію фронту та перехопити ініціативу.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що швидка доставка американської військової допомоги може визначити подальші дії українських військових.

У той же час ISW продовжує оцінювати, що українські сили можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні без нової допомоги від США. Російські війська, ймовірно, активізують свої наступальні операції та ракетні удари, щоб скористатися "вікном" до прибуття американської допомоги.

Нагадаємо, що Братчук заявив, що росіяни будуть активізуватися не лише на фронті, але й у повітряних атаках. 

Також ми писали про те, що фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на можливість посилення атак російських загарбників до моменту прибуття нової безпекової допомоги для України від Сполучених Штатів Америки. Згідно з даними ISW, цей часовий проміжок може бути використаний російськими військами для наступних військових дій.

російські війська
ЗСУ
військова допомога
військові
війна в Україні

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