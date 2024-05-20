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ВСУ на Харьковщине уничтожают скрывающегося в лесополосе врага — эффектное видео

20 мая 2024 07:59
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Видео уничтожения россиян в лесополосе
Враг прячется в лесополосе: Фото: НГУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Враг продолжает боевые действия в Харьковской области и небольшими группами пытается продвигаться. Бойцы нацгвардии показали, как уничтожают скрывающихся в лесополосе россиян с помощью БпЛА.

Видео спецназовцы 2-го отряда ЦСП "Омега" выложили в Telegram.

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Несколько российских захватчиков пытались спрятаться от украинских спецназовцев 2-го отряда ЦСП "Омега", но им это не удалось.

С помощью FPV дронов оккупанты были обнаружены и уничтожены. Эффектные кадры украинские бойцы опубликовали в сети.

Ранее украинские военные показали, как с помощью дронов поражают группу российских наемников в Волчанске.

Очередную группу российских военных наши воины уничтожили 18 мая и показали видеозапись.

ВСУ
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оккупанты
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FPV-дроны

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