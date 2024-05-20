Відео знищення росіян у лісосмузі

Ворог ховається в лісосмузі: Фото: НГУ

Ворог продовжує бойові дії на Харківщині і невеликими групами намагається просуватися. Бійці нацгвардії показали, як нищать росіян, котрі ховаються у лісосмузі, за допомогою БпЛА.

Відео спецпризначенці 2-го загону ЦСП "Омега" виклали у Telegram.

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Ворог ховається, але безрезультатно

Кілька російських загарбників намагались заховатися від українських спецпризначенців 2-го загону ЦСП "Омега", але їм це не вдалось.

За допомогою FPV дронів окупантів було виявлено та знищено. Ефектні кадри українські бійці опублікували в мережі.

Раніше українські військові показали, як за допомогою дронів вражають групу російських найманців у Вовчанську.

Чергову групу російських військових наші воїни знищили 18 травня та показали відеозапис.