Відео знищення росіян у лісосмузі

ЗСУ на Харківщині нищать ворога, який ховається у лісосмузі — ефектне відео
Ворог продовжує бойові дії на Харківщині і невеликими групами намагається просуватися. Бійці нацгвардії показали, як нищать росіян, котрі ховаються у лісосмузі, за допомогою БпЛА.
Відео спецпризначенці 2-го загону ЦСП "Омега" виклали у Telegram.
Ворог ховається, але безрезультатно
Кілька російських загарбників намагались заховатися від українських спецпризначенців 2-го загону ЦСП "Омега", але їм це не вдалось.
За допомогою FPV дронів окупантів було виявлено та знищено. Ефектні кадри українські бійці опублікували в мережі.
Раніше українські військові показали, як за допомогою дронів вражають групу російських найманців у Вовчанську.
Чергову групу російських військових наші воїни знищили 18 травня та показали відеозапис.
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