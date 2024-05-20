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ЗСУ на Харківщині нищать ворога, який ховається у лісосмузі — ефектне відео

20 травня 2024 07:59
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Відео знищення росіян у лісосмузі
Ворог ховається в лісосмузі: Фото: НГУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Ворог продовжує бойові дії на Харківщині і невеликими групами намагається просуватися. Бійці нацгвардії показали, як нищать росіян, котрі ховаються у лісосмузі, за допомогою БпЛА.

Відео спецпризначенці 2-го загону ЦСП "Омега" виклали у Telegram.

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Кілька російських загарбників намагались заховатися від українських спецпризначенців 2-го загону ЦСП "Омега", але їм це не вдалось. 

За допомогою FPV дронів окупантів було виявлено та знищено. Ефектні кадри українські бійці опублікували в мережі.

Раніше українські військові показали, як за допомогою дронів вражають групу російських найманців у Вовчанську. 

Чергову групу російських військових наші воїни знищили 18 травня та показали відеозапис. 

ЗСУ
росіяни
окупанти
дрони
війна в Україні
атака
FPV-дрони

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