ВСУ перестали использовать в войне тактику США, — NYT

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Бригады ВСУ, проходившие обучение в странах НАТО, перестали использовать в контрнаступлении тактику США. Вместо этого вернулись к той, которую "знают лучше".

Об этом говорится в материале The New York Times.

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Сообщается, что ВСУ сосредоточились на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем.

Результаты таковой тактики, как говорят, неоднозначны. Ведь Силы обороны не имеют масштабных достижений даже несмотря на то, что им удалось отвоевать ряд некоторых сел.

В то же время в США обеспокоены тем, что изменение тактики приведет к тому, что украинские военные быстро потратят "драгоценные поставки боеприпасов", что в свою очередь может сыграть Путину на руку.

Проблемы армии РФ

Другие эксперты утверждают, что россияне перенапряжены, а также имеют проблемы с логистикой, снабжением, персоналом и вооружением. Это позволяет проследить, как они двигаются назад.

"Украинцы сейчас находятся в такой ситуации, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как россияне двигаются назад", — говорится в сообщении.

Напомним, мы писали о том, что Министерство обороны США фиксирует продвижение вперед Сил обороны Украины в рамках контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и продолжительная борьба.