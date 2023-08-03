Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ перестали использовать в войне тактику США, — NYT arrow

ВСУ перестали использовать в войне тактику США, — NYT

3 августа 2023 09:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ перестали использовать в войне тактику США, — NYT
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Бригады ВСУ, проходившие обучение в странах НАТО, перестали использовать в контрнаступлении тактику США. Вместо этого вернулись к той, которую "знают лучше".

Об этом говорится в материале The New York Times.

Читайте также:

ВСУ не используют тактику США

Сообщается, что ВСУ сосредоточились на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем.

Результаты таковой тактики, как говорят, неоднозначны. Ведь Силы обороны не имеют масштабных достижений даже несмотря на то, что им удалось отвоевать ряд некоторых сел.

В то же время в США обеспокоены тем, что изменение тактики приведет к тому, что украинские военные быстро потратят "драгоценные поставки боеприпасов", что в свою очередь может сыграть Путину на руку.

Проблемы армии РФ

Другие эксперты утверждают, что россияне перенапряжены, а также имеют проблемы с логистикой, снабжением, персоналом и вооружением. Это позволяет проследить, как они двигаются назад.

"Украинцы сейчас находятся в такой ситуации, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как россияне двигаются назад", — говорится в сообщении.

Напомним, мы писали о том, что Министерство обороны США фиксирует продвижение вперед Сил обороны Украины в рамках контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и продолжительная борьба.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

В частной школе Ирпеня избили третьеклассника, когда рядом стояла учитель: интервью с мамой ребенка

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз