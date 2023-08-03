У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ за добу

Українські військові обстрілюють противника. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Розпочалася 526 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. За добу авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по окупантах та їхній техніці, а також три удари — по ЗРК противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що українські бійці знищили дев'ять розвідувальних БпЛА.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 3 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Гради" стріляють по окупантах на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Український захисник на передовій цілиться в ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що 110-а окрема механізована бригада продовжує активно нищити ворогів. Захисники продемонстрували ефектну роботу РСЗВ.

Також ми писали, що підрозділи Сил оборони продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Наразі відбувається успішне просування на Таврійському напрямку.

Додамо, що Міністерство оборони США фіксує просування вперед Сил оборони України в рамках контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка й тривала боротьба.