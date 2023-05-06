ВСУ "поджарили" более полутысячи оккупантов в сутки, — Генштаб
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов на поле боя. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали более 500 российских военных.
Об этом сообщает Генштаб.
"Обезвреженные" оккупанты
Украинским военным удалось навсегда обезвредить 560 россиян за прошедшие сутки. Следовательно, общие боевые потери противника по состоянию на 6 мая 2023 года ориентировочно составляют 193 770 человек.
Уничтожена техника военных РФ
Российские военные продолжают неустанно терять не только представителей личного состава, но и технику.
За прошедшие сутки ВСУ успешно ликвидировали:
- танков — 3717 (+7) ед.,
- боевых бронированных машин — 7238 (+14) ед.,
- артиллерийских систем — 2992 (+14) ед.,
- РСЗО — 552 (+2) ед.,
- средства ПВО — 306 (+2) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2554 (+14),
- крылатые ракеты - 947 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5936 (+20) ед.,
- специальная техника — 375 (+2).
Напомним, ранее мы писали, что в Старобельске украинских граждан, которые отказываются получать российский паспорт, оккупанты выбрасывают из собственных домов.