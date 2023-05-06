ВСУ "поджарили" более полутысячи оккупантов в сутки, — Генштаб

Украинские военные в зоне боевых действий. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов на поле боя. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали более 500 российских военных.

Об этом сообщает Генштаб.

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Украинским военным удалось навсегда обезвредить 560 россиян за прошедшие сутки. Следовательно, общие боевые потери противника по состоянию на 6 мая 2023 года ориентировочно составляют 193 770 человек.

Уничтожена техника военных РФ

Российские военные продолжают неустанно терять не только представителей личного состава, но и технику.

За прошедшие сутки ВСУ успешно ликвидировали:

танков — 3717 (+7) ед.,

боевых бронированных машин — 7238 (+14) ед.,

артиллерийских систем — 2992 (+14) ед.,

РСЗО — 552 (+2) ед.,

средства ПВО — 306 (+2) ед.,

самолетов — 308 (+0) ед.,

вертолетов — 294 (+0) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2554 (+14),

крылатые ракеты - 947 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 5936 (+20) ед.,

специальная техника — 375 (+2).

ВСУ ликвидировали более полутысячи российских военных за сутки. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее мы писали, что в Старобельске украинских граждан, которые отказываются получать российский паспорт, оккупанты выбрасывают из собственных домов.