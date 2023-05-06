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ВСУ "поджарили" более полутысячи оккупантов в сутки, — Генштаб

6 мая 2023 13:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ВСУ "поджарили" более полутысячи оккупантов в сутки, — Генштаб
Украинские военные в зоне боевых действий. Фото: Генштаб ВСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов на поле боя. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали более 500 российских военных.

Об этом сообщает Генштаб.

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Украинским военным удалось навсегда обезвредить 560 россиян за прошедшие сутки. Следовательно, общие боевые потери противника по состоянию на 6 мая 2023 года ориентировочно составляют 193 770 человек.

Уничтожена техника военных РФ

Российские военные продолжают неустанно терять не только представителей личного состава, но и технику.

За прошедшие сутки ВСУ успешно ликвидировали:

  • танков — 3717 (+7) ед.,
  • боевых бронированных машин — 7238 (+14) ед.,
  • артиллерийских систем — 2992 (+14) ед.,
  • РСЗО — 552 (+2) ед.,
  • средства ПВО — 306 (+2) ед.,
  • самолетов — 308 (+0) ед.,
  • вертолетов — 294 (+0) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2554 (+14),
  • крылатые ракеты - 947 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5936 (+20) ед.,
  • специальная техника — 375 (+2).
ВСУ ликвидировали более полутысячи российских военных за сутки. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее мы писали, что в Старобельске украинских граждан, которые отказываются получать российский паспорт, оккупанты выбрасывают из собственных домов.

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