У Старобільську українців виселяють з домівок за відмову приймати російський паспорт

Російські військові у Старобільську. Фото: РосЗМІ

Російські війська продовжують чинити свавілля на тимчасово окупованих українських територіях. Відтак, у Старобільську українських громадян, які відмовляються отримувати російського паспорта, окупанти викидають з власних домівок.

Про це повідомляє Генштаб.

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Що відомо

Як повідомляється, окупанти приходять не більше двох разів. На третій хапають людей і насильно викидають з власного помешкання. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти. Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення, кажуть у Генштабі.

Примусова паспортизація відбувається і в інших областях

Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях росіяни примусово паспортизують дітей віком від 14 років. Батькам підлітків, хто ще не має російського паспорта, погрожують позбавленням батьківських прав.

Окупанти вдаються до нового шантажу. Так, окупанти заявили, що всі жителі тимчасово окупованих територій у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт РФ. В іншому випадку їх батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав. При цьому всі діти, які народилися після 30 вересня 2022 року на захоплених територіях, автоматично стають "громадянами Росії", пишуть у Центрі національного спротиву.

Також на Херсонщині росіяни продовжують проводити примусову паспортизацію місцевих жителів. Людей залякують виселенням, депортацією та конфіскацією майна.

Зазначається, що російські окупанти вдаються до демонстративних рейдових заходів із метою пришвидшити процес паспортизації українського населення.

У Мелітополі окупанти також лякають депортацією тих, хто не отримав паспорт РФ. Російські окупанти почали погрожувати виселенням тим місцевим жителям, які досі не погодилися отримати російські паспорти.

Військові РФ обходять квартири і вимагають пред’явити документи. Тим, хто показує український паспорт, обіцяють прийти із повторним візитом.

Якщо до того часу українці не отримають російські документи, їх обіцяють депортувати, а майно конфіскувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Британській розвідці назвали мету примусової паспортизації РФ. За їхніми словами, примусова роздача російських паспортів українцям, які опинилися в окупації, є спробою "прив’язувати" ці території до Росії. Масово видаючи паспорти на окупованих територіях, Росія хоче продемонструвати буцімто "успіх вторгнення".