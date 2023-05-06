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У Генштабі розповіли, що ЗСУ завдали 10 ударів по окупантах та збили 5 ворожих шахедів

6 травня 2023 06:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, що ЗСУ завдали 10 ударів по окупантах та збили 5 ворожих шахедів
Український захисник стріляє по ворожій цілі. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За минулий день авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах скупчення російських окупантів та їх військової техніки. Крім того, українські бійці знищили 10 ворожих безпілотників різних типів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо

Українські захисники збили 5 ворожих БПлА типу "Shahed-136/131", 2 БПлА типу "Zala", 1 "Орлан-10", 1 "Куб" та 1 БПлА типу "Ланцет".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника", — йдеться в повідомленнні Генштабу.

Нагадаємо, що підрозділи українських Сил оборони мають всі шанси завдати потужного удару по росіянах в районі Вугледара. Це дасть можливість розрізати угруповання ворога на дві частини та паралізувати наземний коридор до Криму. 

Також ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки надали Україні усю можливу підтримку для підготовки контрнаступу. Але на цьому етапі допомога США не закінчується, ця підтримка буде постійною.

Додамо, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вище київське керівництво розглядає не тільки військовий, а військово-політичний сценарій повернення Криму. Київ більше схиляється до другого варіанту деокупації пів острова. 

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