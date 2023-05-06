У Генштабі розповіли, що ЗСУ завдали 10 ударів по окупантах та збили 5 ворожих шахедів

Український захисник стріляє по ворожій цілі. Фото: Reuters

За минулий день авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах скупчення російських окупантів та їх військової техніки. Крім того, українські бійці знищили 10 ворожих безпілотників різних типів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Українські захисники збили 5 ворожих БПлА типу "Shahed-136/131", 2 БПлА типу "Zala", 1 "Орлан-10", 1 "Куб" та 1 БПлА типу "Ланцет".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника", — йдеться в повідомленнні Генштабу.

Нагадаємо, що підрозділи українських Сил оборони мають всі шанси завдати потужного удару по росіянах в районі Вугледара. Це дасть можливість розрізати угруповання ворога на дві частини та паралізувати наземний коридор до Криму.

Також ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки надали Україні усю можливу підтримку для підготовки контрнаступу. Але на цьому етапі допомога США не закінчується, ця підтримка буде постійною.

Додамо, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вище київське керівництво розглядає не тільки військовий, а військово-політичний сценарій повернення Криму. Київ більше схиляється до другого варіанту деокупації пів острова.