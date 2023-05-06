ЗСУ "підсмажили" понад пів тисячі окупантів за добу, — Генштаб
Збройні сили України продовжують знищувати окупантів на полі бою. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували понад 500 російських військових.
Про це повідомляє Генштаб.
"Знешкоджені" окупанти
Українським військовим вдалось назавжди знешкодити 560 росіян за минулу добу. Відтак, загальні бойові втрати противника станом на 6 травня 2023 року орієнтовно становлять 193 770 осіб.
Знищена техніка військових РФ
Російські військові продовжують невпинно втрачати не тільки представників особового складу, а й техніку.
Відтак, за минулу добу ЗСУ успішно ліквідували:
- танків — 3717 (+7) од.,
- бойових броньованих машин — 7238 (+14) од.,
- артилерійських систем — 2992 (+14) од.,
- РСЗВ — 552 (+2) од.,
- засоби ППО — 306 (+2) од.,
- літаків — 308 (+0) од.,
- гелікоптерів — 294 (+0) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2554 (+14),
- крилаті ракети — 947 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5936 (+20) од.,
- спеціальна техніка — 375 (+2).
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Старобільську українських громадян, які відмовляються отримувати російського паспорта, окупанти викидають з власних домівок.