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ЗСУ "підсмажили" понад пів тисячі окупантів за добу, — Генштаб

6 травня 2023 13:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
ЗСУ "підсмажили" понад пів тисячі окупантів за добу, — Генштаб
Українські військові в зоні бойових дій. Фото: Генштаб ЗСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Збройні сили України продовжують знищувати окупантів на полі бою. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували понад 500 російських військових.

Про це повідомляє Генштаб.

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Українським військовим вдалось назавжди знешкодити 560 росіян за минулу добу. Відтак, загальні бойові втрати противника станом на 6 травня 2023 року орієнтовно становлять 193 770 осіб.

Знищена техніка військових РФ

Російські військові продовжують невпинно втрачати не тільки представників особового складу, а й техніку.

Відтак, за минулу добу ЗСУ успішно ліквідували:

  • танків — 3717 (+7) од.,
  • бойових броньованих машин — 7238 (+14) од.,
  • артилерійських систем — 2992 (+14) од.,
  • РСЗВ — 552 (+2) од.,
  • засоби ППО — 306 (+2) од.,
  • літаків — 308 (+0) од.,
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2554 (+14),
  • крилаті ракети — 947 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5936 (+20) од.,
  • спеціальна техніка — 375 (+2).
ЗСУ ліквідували понад пів тисячі російських військових за добу. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Старобільську українських громадян, які відмовляються отримувати російського паспорта, окупанти викидають з власних домівок. 

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