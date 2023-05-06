ЗСУ "підсмажили" понад пів тисячі окупантів за добу, — Генштаб

Українські військові в зоні бойових дій. Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України продовжують знищувати окупантів на полі бою. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували понад 500 російських військових.

Про це повідомляє Генштаб.

Читайте також:

"Знешкоджені" окупанти

Українським військовим вдалось назавжди знешкодити 560 росіян за минулу добу. Відтак, загальні бойові втрати противника станом на 6 травня 2023 року орієнтовно становлять 193 770 осіб.

Знищена техніка військових РФ

Російські військові продовжують невпинно втрачати не тільки представників особового складу, а й техніку.

Відтак, за минулу добу ЗСУ успішно ліквідували:

танків — 3717 (+7) од.,

бойових броньованих машин — 7238 (+14) од.,

артилерійських систем — 2992 (+14) од.,

РСЗВ — 552 (+2) од.,

засоби ППО — 306 (+2) од.,

літаків — 308 (+0) од.,

гелікоптерів — 294 (+0) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2554 (+14),

крилаті ракети — 947 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5936 (+20) од.,

спеціальна техніка — 375 (+2).

ЗСУ ліквідували понад пів тисячі російських військових за добу. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Старобільську українських громадян, які відмовляються отримувати російського паспорта, окупанти викидають з власних домівок.