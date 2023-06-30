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ВСУ подтвердили удар по Бердянску: какие объекты РФ были уничтожены

30 июня 2023 14:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ подтвердили удар по Бердянску: какие объекты РФ были уничтожены
Последствия удара по российской базе в Бердянске. Фото: соцсети
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Утренние взрывы в Бердянске подтвердила украинская сторона. Выяснилось, что в результате точного удара Сил обороны Украины были поражены штаб и склад горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщила официальная страница Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

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По имеющейся информации, были поражены сразу два важных объекта российских окупантов:

  • штаб оккупационного подразделения;
  • склад горюче-смазочных материалов.

Объекты поражены не в самом городе, а в пригороде Бердянска.

Подтверждение удара по базе россиян в Бердянске
Подтверждение удара по базе россиян в Бердянске

Паника среди окупантов

Партизанский Telegram-канал АТЕШ сообщил, что в Бердянске после утренних взрывов началась паника среди оккупантов — боевиков кадыровских подразделений, контролирующих город.

"Кадыровцы получили приказ передвигаться по городу только в гражданской одежде. Они маскируются под местных, но их выдает страх", — сообщают украинские партизанин.

АТЕШ о панике среди кадыровцев в Бердянске
АТЕШ о панике среди кадыровцев в Бердянске

Напомним, ранее сообщалось о целом ряде взрывов в районе аэропорта оккупированного российскими захватчиками Бердянска.

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