ВСУ подтвердили удар по Бердянску: какие объекты РФ были уничтожены
Утренние взрывы в Бердянске подтвердила украинская сторона. Выяснилось, что в результате точного удара Сил обороны Украины были поражены штаб и склад горюче-смазочных материалов.
Об этом сообщила официальная страница Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
Успешный удар по Бердянску
Вооруженные силы Украины подтвердили успешный ракетный удар по оккупированному российскими войсками Бердянску.
По имеющейся информации, были поражены сразу два важных объекта российских окупантов:
- штаб оккупационного подразделения;
- склад горюче-смазочных материалов.
Объекты поражены не в самом городе, а в пригороде Бердянска.
Паника среди окупантов
Партизанский Telegram-канал АТЕШ сообщил, что в Бердянске после утренних взрывов началась паника среди оккупантов — боевиков кадыровских подразделений, контролирующих город.
"Кадыровцы получили приказ передвигаться по городу только в гражданской одежде. Они маскируются под местных, но их выдает страх", — сообщают украинские партизанин.
Напомним, ранее сообщалось о целом ряде взрывов в районе аэропорта оккупированного российскими захватчиками Бердянска.