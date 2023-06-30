ЗСУ підтвердили удар по Бердянську: які об'єкти РФ були знищені

Наслідки удару по російській базі в окупованому Бердянську. Фото: соцмережі

Ранкові вибухи у Бердянську підтвердила українська сторона. З’ясувалося, що в результаті влучного удару Сил оборони України були уражені штаб і склад паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомила офіційна сторінка Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

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За наявною інформацією, були уражені відразу два важливі об’єкти російських окупантів:

штаб окупаційного підрозділу;

склад паливно-мастильних матеріалів.

Об’єкти уражені не в самому місті, а у передмісті Бердянська.

Підтвердження удару по базі росіян у Бердянську

Паніка серед окупантів

Партизанський Telegram-канал АТЕШ повідомив про те, що у Бердянську після ранкових вибухів почалася паніка серед окупантів — бойовиків кадировських підрозділів, які контролюють місто.

"Кадировці отримали наказ пересуватися містом лише у цивільному одязі. Вони маскуються під місцевих, але їх видає страх", — повідомляють українські партизанин.

АТЕШ про паніку серед кадировців у Бердянську

Нагадаємо, раніше повідомлялося про цілу низку вибухів у районі аеропорту окупованого російськими загарбниками Бердянська.