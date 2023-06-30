ЗСУ підтвердили удар по Бердянську: які об'єкти РФ були знищені
Ранкові вибухи у Бердянську підтвердила українська сторона. З’ясувалося, що в результаті влучного удару Сил оборони України були уражені штаб і склад паливно-мастильних матеріалів.
Про це повідомила офіційна сторінка Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.
Успішний удар по Бердянську
Збройні сили України підтвердили успішний ракетний удар по окупованому російськими військами Бердянську.
За наявною інформацією, були уражені відразу два важливі об’єкти російських окупантів:
- штаб окупаційного підрозділу;
- склад паливно-мастильних матеріалів.
Об’єкти уражені не в самому місті, а у передмісті Бердянська.
Паніка серед окупантів
Партизанський Telegram-канал АТЕШ повідомив про те, що у Бердянську після ранкових вибухів почалася паніка серед окупантів — бойовиків кадировських підрозділів, які контролюють місто.
"Кадировці отримали наказ пересуватися містом лише у цивільному одязі. Вони маскуються під місцевих, але їх видає страх", — повідомляють українські партизанин.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про цілу низку вибухів у районі аеропорту окупованого російськими загарбниками Бердянська.