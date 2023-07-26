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ВСУ показали блестящую работу 3-ей штурмовой бригады под Бахмутом

26 июля 2023 14:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ показали блестящую работу 3-ей штурмовой бригады под Бахмутом
Бойцы Вооруженных сил Украины. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Войска Украины активно действуют в районе Бахмута. Эффективность действий военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады продемонстрирована при передвижении в лесной зоне, где противник пытался оказать артиллерийское воздействие.

Об этом сообщает пресс-служба 3-ей штурмовой бригады.

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Сообщается, что на Бахмутском участке украинские военные успешно преодолели зону леса, несмотря на артиллерийские атаки противника. Они смогли оттеснить противостоящую сторону, захватив при этом важные трофеи, включая пулемет ДШК. Это подтверждено видеозаписью.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Согласно информации от ISW, украинская армия зарегистрировала значительные тактические достижения к югу от города Бахмут.

На рассвете 25 июля стали доступны сведения о том, что украинские войска активизировали свои действия на Бахмутском участке. В ответ на это войска, контролируемые Россией, покинули свои позиции возле Андреевки в Донецкой области.

Также был отмечен успех украинских военных в районе Старомайорска, где они продвинулись на полкилометра вдоль фронтовой линии. В настоящий момент военные укрепляют свои позиции на новых точках.

Напомним, что за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла девять ударов по российским оккупантам и их технике. Также ВСУ ликвидировали вертолет Ка-52, пять БпЛА типа "Shahed-136" и два разведывательных дрона.

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