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ВСУ показали фото модернизированного ЗРК "Бук-М1" ракетами Sea Sparrow

28 мая 2024 14:44
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
ВСУ показали фото модернизированного ЗРК "Бук-М1" ракетами Sea Sparrow
Обновлена пускозаряжающая установка 9А39 комплекса «Бук-М1» с ракетами Sea Sparrow. Фото: Воздушное командование «Восток».
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Вооруженные силы Украины получили модернизированные зенитные комплексы "Бук-М1". В советскую военную технику интегрировали ракеты Sea Sparrow.

Об этом сообщил портал "Милитарный" во вторник, 28 мая.

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Украинские военные приняли решение интегрировать несколько устаревшие западные зенитные ракеты RIM-7 в советские комплексы "Бук-М1" из-за нехватки оригинальных ракет 9М38.

Машины, прошедшие модернизацию, теперь оснащены компактными контейнерами для запуска ракет RIM-7 Sea Sparrow. На фото они скрыты маскировочными сетками.

Фото модернізованого ЗРК "Бук-М1"
Самоходная пусковая установка 9А310М1. Фото: Воздушное командование "Восток".

Самоходные пусковые установки могут перевозить до четырех ракет. Вероятно, их зарядка производится с помощью специальной машины с краном.

К проекту модернизации приложились американские и украинские инженеры. Испытания техники прошли на полигоне в США.

Что известно о ракетах Sea Sparrow

RIM-7, или Sea Sparrow, — американская корабельная система противовоздушного и противоракетного оружия малой дальности, предназначенная в основном для защиты от противокорабельных ракет.

Система была разработана в начале 1960-х годов на основе ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow как легкое оружие точечной обороны. Впоследствии система усовершенствовалась.

Sea Sparrow до сих пор остается важной частью системы противовоздушной обороны, обеспечивая компонент малой и средней дальности.

Она способна поражать воздушные цели на расстоянии до 20 км и до 15 км по высоте.

Ранее сообщалось, что морские дроны СБУ Sea Baby стали еще более мощными. Их оснастили системами залпового огня "Град".

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров ознакомились с новыми образцами вооружения и военной техники, изготовленными украинцами.

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