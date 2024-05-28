ЗСУ показали фото модернізованого ЗРК "Бук-М1" ракетами Sea Sparrow

Оновлена пуско-заряджальна установка 9А39 комплексу "Бук-М1" з ракетами Sea Sparrow. Фото: Повітряне командування "Схід".

Збройні сили України отримали модернізовані зенітні комплекси "Бук-М1". У радянську військову техніку інтегрували ракети Sea Sparrow.

Про це повідомив портал "Мілітарний" у вівторок, 28 травня.

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Українські військові прийняли рішення інтегрувати дещо застарілі західні зенітні ракети RIM-7 у радянські комплекси "Бук-М1" через нестачу оригінальних ракет 9М38.

Машини, що пройшли модернізацію, тепер обладнані компактними контейнерами для запуску ракет RIM-7 Sea Sparrow. На фото вони приховані маскувальними сітками.

Самохідна пускова установка 9А310М1. Фото: Повітряне командування "Схід".

Самохідні пускові установки можуть перевозити до чотирьох ракет. Імовірно, їх заряджання відбувається за допомогою спеціальної машини з краном.

До проєкту модернізації доклалися американські та українські інженери. Випробування техніки пройшло на полігоні у США.

Що відомо про ракети Sea Sparrow

RIM-7, або Sea Sparrow, — це американська корабельна система протиповітряної та протиракетної зброї малої дальності, призначена в основному для захисту від протикорабельних ракет.

Система була розроблена на початку 1960-х років на основі ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow як легка зброя точкової оборони. Згодом система удосконалювалася.

Sea Sparrow і досі залишається важливою частиною системи протиповітряної оборони, забезпечуючи компонент малої та середньої дальності.

Вона здатна уражати повітряні цілі на відстані до 20 км та до 15 км за висотою.

Раніше повідомлялося, що морські дрони СБУ Sea Baby стали ще потужнішими. Їх оснастили системами залпового вогню "Град".

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров ознайомились з новими зразками озброєння та військової техніки, які виготовили українці.