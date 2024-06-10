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ВСУ показали как дроном уничтожили российскую систему Солнцепек

10 июня 2024 09:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ уничтожили российский Солнцепек — впечатляющее видео
Уничтожение российской системы "Солнцепек". Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских оккупантов на фронте. Они показали, как нанесли удар по вражеской ТОС-1А "Солнцепек".

Видео опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ" в понедельник, 10 июня.

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Для уничтожения военной техники российских окупантов ВСУ использовали ночной FPV-дрон. По "Солнцепеку" ударили бойцы 63-й ОМБр.

Напомним, украинские защитники продолжают успешно ликвидировать российских оккупантов и вражескую технику. Так, за прошедшие сутки армия противника уменьшилась на 1190 солдат.

Также бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как попадают во вражеские цели в Харьковской области. В прицел попали, в частности, ангар с военной техникой и блиндаж с российской пехотой.

Украина
оккупанты
война
военная техника
ВСУ

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