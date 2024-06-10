ЗСУ знищили російський Сонцепьок — вражаюче відео

Знищення російської системи "Сонцепьок". Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують знищувати техніку російських окупантів на фронті. Вони показали, як завдали удару по ворожій ТОС-1А "Сонцепьок".

Відео опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" у понеділок, 10 червня.

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Для знищення військової техніки російських окупантів ЗСУ використовували нічний FPV-дрон. По "Сонцепьоку" вдарили бійці 63-ї ОМБр.

Нагадаємо, українські захисники продовжують успішно ліквідовувати російських окупантів та ворожу техніку. Так, протягом минулої доби армія противника зменшилася на 1190 солдатів.

Також бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали, як влучають у ворожі цілі у Харківській області. Під приціл потрапили, зокрема, ангар з військовою технікою і бліндаж з російською піхотою.