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ЗСУ показали як дроном знищили російську систему Сонцепьок

10 червня 2024 09:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ знищили російський Сонцепьок — вражаюче відео
Знищення російської системи "Сонцепьок". Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують знищувати техніку російських окупантів на фронті. Вони показали, як завдали удару по ворожій ТОС-1А "Сонцепьок".

Відео опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" у понеділок, 10 червня.

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Для знищення військової техніки російських окупантів ЗСУ використовували нічний FPV-дрон. По "Сонцепьоку" вдарили бійці 63-ї ОМБр.

Нагадаємо, українські захисники продовжують успішно ліквідовувати російських окупантів та ворожу техніку. Так, протягом минулої доби армія противника зменшилася на 1190 солдатів.

Також бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали, як влучають у ворожі цілі у Харківській області. Під приціл потрапили, зокрема, ангар з військовою технікою і бліндаж з російською піхотою. 

Україна
окупанти
війна
військова техніка
ЗСУ

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