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ВСУ посоветовали россиянам возвращаться домой: Сырский показал видео

24 июня 2023 23:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ посоветовали россиянам возвращаться домой: Сырский показал видео
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 24 июня, украинские защитники на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой. Они предостерегли их не подражать тем "вагнеровцам", которые уже лежат в земле.

Соответствующее видео обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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В частности, в видео напомнили, что именно от решения россиян, которые находятся на фронте, зависит их судьба и судьба всей России.

"Сделайте правильный выбор. Возвращайтесь домой. Пора домой!" — говорят в видео.

 

Напомним, Украинские Силы обороны неустанно деоккупируют территорию Украины. Следовательно, десантные войска ВС Украины отвоевали территорию под Красногоровкой, которая еще с 2014 года была под контролем России. Тем самым освободив ближайшие населенные пункты.

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