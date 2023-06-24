ВСУ посоветовали россиянам возвращаться домой: Сырский показал видео

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб

Сегодня, 24 июня, украинские защитники на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой. Они предостерегли их не подражать тем "вагнеровцам", которые уже лежат в земле.

Соответствующее видео обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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В частности, в видео напомнили, что именно от решения россиян, которые находятся на фронте, зависит их судьба и судьба всей России.

"Сделайте правильный выбор. Возвращайтесь домой. Пора домой!" — говорят в видео.

Напомним, Украинские Силы обороны неустанно деоккупируют территорию Украины. Следовательно, десантные войска ВС Украины отвоевали территорию под Красногоровкой, которая еще с 2014 года была под контролем России. Тем самым освободив ближайшие населенные пункты.