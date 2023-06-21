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Українська артилерія знищила дві російські гаубиці під Бахмутом: феєричне відео

21 червня 2023 23:17
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Українська артилерія знищила дві російські гаубиці під Бахмутом: феєричне відео
Знищення російської техніки. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Неподалік Бахмута українська артилерія знищила дві російські гаубиці. Окрім того, ворог втратив чимало особового складу.

Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський

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Нагадаємо, раніше генерал Сирський демонстрував успішну роботу в районі Бахмута снайперів Сил спеціальних операцій.

Як українська артилерія нищить ворожу техніку

"Під Бахмутом артилерія Сил оборони знищила дві російські Д-30", — написав Сирський.

Він додав, що ворог втрачає броню, артилерію та піхоту, а наші воїни рухаються вперед. 

Нагадаємо, нещодавно Сирський показав ефективну нічну роботу снайперів ССО. Вони вміло знищили живу силу росіян.

Окрім того, Сили оборони знищують ворожу піхоту. Так, аеророзвідка 30 окремої механізованої бригади зафіксувала успішну роботу артилерії.

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