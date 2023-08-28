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ВСУ полностью освободили Работино и двигаются дальше, — Маляр

28 августа 2023 08:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ полностью освободили Работино и двигаются дальше, — Маляр
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynsky
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ходе успешного контрнаступления украинские военные освободили село Работино в Запорожской области. При этом, россияне противятся "безумно".

Это официально подтвердила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге в Military Media Centre.

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Украинские защитники полностью освободили село Работино в Запорожье.

Заместитель министра обороны отмечает, что теперь наши войска двигаются юго-восточнее этого населенного пункта. В частности, в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого.

При этом, россияне противятся "безумно".

Напомним, 16 августа ВСУ освободили село Урожайное в Донецкой области. В освобождении Урожайного принимали участие бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

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