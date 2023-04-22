ВСУ приземлили еще один российский вертолет, — Генштаб
Сегодня, 22 апреля, Вооруженные силы Украины сбили российский вертолет. Также в РФ стало меньше беспилотников.
Об этом информирует Генштаб ВСУ.
ВСУ сбили вертолет РФ
Генеральный штаб ВСУ заявил, что наши военные сбили вражеский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника. Два из которых — "Орлан-10" и "Zala". Остальные два дрона-камикадзе типа "Ланцет".
Напомним, что Авиация Сил обороны ВСУ успешно нанесла удар по району сосредоточения личного состава и военной техники вражеских войск. Наши пилоты выполнили свои задачи с высокой точностью и эффективностью, нанеся значительный вред противнику.