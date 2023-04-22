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ВСУ приземлили еще один российский вертолет, — Генштаб

22 апреля 2023 21:11
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
ВСУ приземлили еще один российский вертолет, — Генштаб
Сбитый русский вертолет. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 22 апреля, Вооруженные силы Украины сбили российский вертолет. Также в РФ стало меньше беспилотников.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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ВСУ сбили вертолет РФ

Генеральный штаб ВСУ заявил, что наши военные сбили вражеский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника. Два из которых — "Орлан-10" и "Zala". Остальные два дрона-камикадзе типа "Ланцет".

потери РФ
ВСУ сбили вражеский вертолет. Фото: скриншот сообщения

Напомним, что Авиация Сил обороны ВСУ успешно нанесла удар по району сосредоточения личного состава и военной техники вражеских войск. Наши пилоты выполнили свои задачи с высокой точностью и эффективностью, нанеся значительный вред противнику.

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