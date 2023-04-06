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ВСУ продолжают бить россиян: Генштаб обнародовал свежие потери оккупационной армии

6 апреля 2023 08:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили несколько сотен российских захватчиков и десятки единиц военной техники россиян
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных в течение 5 апреля российских оккупантов составляет почти 400 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 5 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 400 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, восемь бронемашин, семь артиллерийских систем и один вертолет.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 176 630 (+390) человек ликвидировано;
  • танков — 3 631 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7013 (+8) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 714 (+7) ед.;
  • РСЗО — 532 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 281 (+1) ед.;
  • самолетов — 306 (+0) ед.;
  • вертолетов — 292 (+1) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2287 (+4);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 574 (+1) ед.;
  • специальной техники — 302 (+3).

Потери русской армии на 6 апреля

Напомним, что за минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три состава боеприпасов, три позиции средств противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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