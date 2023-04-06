ВСУ продолжают бить россиян: Генштаб обнародовал свежие потери оккупационной армии

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили несколько сотен российских захватчиков и десятки единиц военной техники россиян

Число уничтоженных в течение 5 апреля российских оккупантов составляет почти 400 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 5 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 400 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, восемь бронемашин, семь артиллерийских систем и один вертолет.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 176 630 (+390) человек ликвидировано;

танков — 3 631 (+2) ед.;

боевых бронированных машин — 7013 (+8) ед.;

артиллерийских систем — 2 714 (+7) ед.;

РСЗО — 532 (+0) ед.;

средств ПВО — 281 (+1) ед.;

самолетов — 306 (+0) ед.;

вертолетов — 292 (+1) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2287 (+4);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 574 (+1) ед.;

специальной техники — 302 (+3).

Напомним, что за минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три состава боеприпасов, три позиции средств противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.

Фото: Генеральный штаб ВСУ