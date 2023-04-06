ВСУ продолжают бить россиян: Генштаб обнародовал свежие потери оккупационной армии
Число уничтоженных в течение 5 апреля российских оккупантов составляет почти 400 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные войска рф
За 5 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 400 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли два танка, восемь бронемашин, семь артиллерийских систем и один вертолет.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 176 630 (+390) человек ликвидировано;
- танков — 3 631 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин — 7013 (+8) ед.;
- артиллерийских систем — 2 714 (+7) ед.;
- РСЗО — 532 (+0) ед.;
- средств ПВО — 281 (+1) ед.;
- самолетов — 306 (+0) ед.;
- вертолетов — 292 (+1) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2287 (+4);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 574 (+1) ед.;
- специальной техники — 302 (+3).
Напомним, что за минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три состава боеприпасов, три позиции средств противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.
Фото: Генеральный штаб ВСУ