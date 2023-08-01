Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів: останні дані Генштабу arrow

ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів: останні дані Генштабу

1 серпня 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів: останні дані Генштабу
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України продовжують героїчно протистояти супротивнику. Так, минулої доби українські захисники ліквідували 500 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Втрати окупантів

Орієнтовні втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 по 1 серпня 2023 року наступні:

  • особового складу — близько 246690 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків — 4216 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 8205 (+17) одиниць;
  • артилерійських систем — 4839 (+23) одиниць;
  • РСЗВ — 699 (+0) одиниць;
  • засоби ППО — 462 (+2) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 311 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4027 (+10);
  • крилаті ракети — 1347 (+0);
  • кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7324 (+32) одиниць;
  • спеціальна техніка — 718 (+3).
Втрати РФ
Втрати окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що російські війська намагатимуться утримати Бахмут до останнього, тому готові навіть до поразки на півдні. Задля порятунку репутації Володимира Путіна вони й розпочали наступ на Куп'янському напрямі.

Також ми повідомляли, що головним завданням при контрнаступі ЗСУ на нинішньому етапі є знищення артилерійських установок росіян, яке відбувається рекордними темпами. Але чекати на перемогу тут і зараз, як це було рік тому на Харківщині, не варто, бо росіяни також навчаються на своїх помилках.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз