ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів: останні дані Генштабу
Збройні сили України продовжують героїчно протистояти супротивнику. Так, минулої доби українські захисники ліквідували 500 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати окупантів
Орієнтовні втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 по 1 серпня 2023 року наступні:
- особового складу — близько 246690 (+500) осіб ліквідовано;
- танків — 4216 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин — 8205 (+17) одиниць;
- артилерійських систем — 4839 (+23) одиниць;
- РСЗВ — 699 (+0) одиниць;
- засоби ППО — 462 (+2) одиниць;
- літаків — 315 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 311 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4027 (+10);
- крилаті ракети — 1347 (+0);
- кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7324 (+32) одиниць;
- спеціальна техніка — 718 (+3).
Нагадаємо, що російські війська намагатимуться утримати Бахмут до останнього, тому готові навіть до поразки на півдні. Задля порятунку репутації Володимира Путіна вони й розпочали наступ на Куп'янському напрямі.
Також ми повідомляли, що головним завданням при контрнаступі ЗСУ на нинішньому етапі є знищення артилерійських установок росіян, яке відбувається рекордними темпами. Але чекати на перемогу тут і зараз, як це було рік тому на Харківщині, не варто, бо росіяни також навчаються на своїх помилках.