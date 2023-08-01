ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів: останні дані Генштабу

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України продовжують героїчно протистояти супротивнику. Так, минулої доби українські захисники ліквідували 500 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів

Орієнтовні втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 по 1 серпня 2023 року наступні:

особового складу — близько 246690 (+500) осіб ліквідовано;

танків — 4216 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин — 8205 (+17) одиниць;

артилерійських систем — 4839 (+23) одиниць;

РСЗВ — 699 (+0) одиниць;

засоби ППО — 462 (+2) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 311 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4027 (+10);

крилаті ракети — 1347 (+0);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7324 (+32) одиниць;

спеціальна техніка — 718 (+3).

Втрати окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що російські війська намагатимуться утримати Бахмут до останнього, тому готові навіть до поразки на півдні. Задля порятунку репутації Володимира Путіна вони й розпочали наступ на Куп'янському напрямі.

Також ми повідомляли, що головним завданням при контрнаступі ЗСУ на нинішньому етапі є знищення артилерійських установок росіян, яке відбувається рекордними темпами. Але чекати на перемогу тут і зараз, як це було рік тому на Харківщині, не варто, бо росіяни також навчаються на своїх помилках.