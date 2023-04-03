ВСУ продолжают наносить удары по позициям оккупантов, — Генштаб
ВСУ отразили более 70 атак противника. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Об этом информирует Генштаб ВСУ.
Удары по позициям оккупантов
Информация по состоянию на утро 3 апреля по поводу российского вторжения:
- Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 1 пункт управления
- 3 района сосредоточения живой силы
- 3 позиции средств противовоздушной обороны
- 6 других важных объектов врага
Напомним, что в эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Украинские военные 1 апреля отразили более 50 вражеских атак, а также нанесли ряд успешных ударов по позициям россиян.