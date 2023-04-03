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ВСУ продолжают наносить удары по позициям оккупантов, — Генштаб

3 апреля 2023 07:58
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Вооруженные силы Украины наносят удары оккупантам
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

ВСУ отразили более 70 атак противника. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Удары по позициям оккупантов

Информация по состоянию на утро 3 апреля по поводу российского вторжения:

  • Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 1 пункт управления
  • 3 района сосредоточения живой силы
  • 3 позиции средств противовоздушной обороны
  • 6 других важных объектов врага

Напомним, что в эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Украинские военные 1 апреля отразили более 50 вражеских атак, а также нанесли ряд успешных ударов по позициям россиян.

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