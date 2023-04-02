ЗСУ протягом доби відбили понад 50 атак ворога: де ведуться найзапекліші бої

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ще один пункт управління ворога

В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Українські військові протягом доби відбили понад 50 ворожих атак, а також завдали низки успішних ударів по позиціях росіян.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також повідомляється, що українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження живої сили, один пункт управління та два інші важливі об’єкти ворога.

Водночас, як зазначається у повідомленні, протягом доби противник завдав п'ять ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Найгарячіші напрямки фронту

У Генштабі розповіли, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Завдяки героїзму та професійності наших воїнів, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру, протягом цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили більш як 50 атак противника", — йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське — Луганської.

ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське — Луганської. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в Іванівському Донецької області.

ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в Іванівському Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав.

Нагадаємо, раніше керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що військові рф були вимушені відступити з деяких позицій на Донецькому напрямку. Українські захисники облаштовують там оборонні позиції.

Також командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський раніше розповів, що українські військові успішно протистоять російським окупаційним силам, запобігаючи спробам оточити Авдіївку та завдаючи їм суттєвих втрат.