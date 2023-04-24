ВСУ продолжают наносить удары по пунктам сосредоточения окупантов: детали

Военный Вооруженных Сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Начались четыреста двадцать пятые сутки широкомасштабной войны Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины 14 ударов по районам сосредоточения российских военных.

Об этом сообщает Генштаб в ежедневной сводке.

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Кроме авиационных ударов, украинскими военными сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 "Орлан-10", а также 8 дронов-камикадзе типа "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Хорошие новости из Марьинки.

"На этом направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта, а также в районе Новомихайловки Донецкой области", — говорится в сообщении.

В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке и Парасковеевке Донецкой области.

Относительно Шахтерского направления враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Большую Новоселку Донецкой области.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Напомним, ранее мы писали, что в Севастополе снова "бавовну". Оккупационные власти заявляли об атаке надводных беспилотников.