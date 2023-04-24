Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ продолжают наносить удары по пунктам сосредоточения окупантов: детали arrow

ВСУ продолжают наносить удары по пунктам сосредоточения окупантов: детали

24 апреля 2023 08:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ВСУ продолжают наносить удары по пунктам сосредоточения окупантов: детали
Военный Вооруженных Сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Начались четыреста двадцать пятые сутки широкомасштабной войны Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины 14 ударов по районам сосредоточения российских военных.

Об этом сообщает Генштаб в ежедневной сводке.

Читайте также:

Подробности

Кроме авиационных ударов, украинскими военными сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 "Орлан-10", а также 8 дронов-камикадзе типа "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Хорошие новости из Марьинки.

"На этом направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта, а также в районе Новомихайловки Донецкой области", — говорится в сообщении.

В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке и Парасковеевке Донецкой области.

Относительно Шахтерского направления враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Большую Новоселку Донецкой области.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Напомним, ранее мы писали, что в Севастополе снова "бавовну". Оккупационные власти заявляли об атаке надводных беспилотников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас