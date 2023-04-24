ВСУ продолжают наносить удары по пунктам сосредоточения окупантов: детали
Начались четыреста двадцать пятые сутки широкомасштабной войны Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины 14 ударов по районам сосредоточения российских военных.
Об этом сообщает Генштаб в ежедневной сводке.
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Кроме авиационных ударов, украинскими военными сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 "Орлан-10", а также 8 дронов-камикадзе типа "Ланцет".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.
Хорошие новости из Марьинки.
"На этом направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта, а также в районе Новомихайловки Донецкой области", — говорится в сообщении.
В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке и Парасковеевке Донецкой области.
Относительно Шахтерского направления враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Большую Новоселку Донецкой области.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Напомним, ранее мы писали, что в Севастополе снова "бавовну". Оккупационные власти заявляли об атаке надводных беспилотников.