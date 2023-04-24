ЗСУ продовжують завдавати ударів по пунктах зосередження окупантів: деталі

Військовий Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася чотириста двадцять п’ята доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти України. За минулу добу авіація Сил оборони України 14 ударів по районах зосередження російських військових.

Про це повідомляє Генштаб у щоденному зведенні.

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Окрім авіаційних ударів, українськими військовими збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Мерлін" та 1 "Орлан-10", а також 8 дронів-камікадзе типу "Ланцет".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

Хороші новини з Марʼїнки.

"На цьому напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах населеного пункту, а також в районі Новомихайлівки Донецької області", —йдеться в повідомленні.

У той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

Щодо Шахтарського напрямку — ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Богоявленку, Новоукраїнку, Вугледар, Золоту Ниву, Пречистівку, Велику Новосілку Донецької області.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Севастополі знову "бавовна". Окупаційна влада заявляла про атаку надводних безпілотників.