ЗСУ продовжують завдавати ударів по пунктах зосередження окупантів: деталі
Розпочалася чотириста двадцять п’ята доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти України. За минулу добу авіація Сил оборони України 14 ударів по районах зосередження російських військових.
Про це повідомляє Генштаб у щоденному зведенні.
Деталі
Окрім авіаційних ударів, українськими військовими збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Мерлін" та 1 "Орлан-10", а також 8 дронів-камікадзе типу "Ланцет".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 станції радіоелектронної боротьби противника.
Хороші новини з Марʼїнки.
"На цьому напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах населеного пункту, а також в районі Новомихайлівки Донецької області", —йдеться в повідомленні.
У той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.
Щодо Шахтарського напрямку — ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Богоявленку, Новоукраїнку, Вугледар, Золоту Ниву, Пречистівку, Велику Новосілку Донецької області.
Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Севастополі знову "бавовна". Окупаційна влада заявляла про атаку надводних безпілотників.