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ВСУ продолжают уничтожать армию РФ: за минувшие сутки были ликвидированы почти 700 оккупантов

25 апреля 2023 08:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ продолжают уничтожать армию РФ: за минувшие сутки были ликвидированы почти 700 оккупантов
Украинский военный на фронте. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 24 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, 12 бронемашин, 14 артиллерийских систем и два средства противовоздушной обороны.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

  • личного состава — около 187 770 (+690) человек ликвидировано;
  • танков — 3 688 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин — 7 151 (+12) ед;
  • артиллерийских систем — 2 863 (+14) ед;
  • РСЗО — 539 (+0) ед;
  • средств ПВО — 291 (+2) ед;
  • самолетов — 308 (+0) ед;
  • вертолетов — 294 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2437 (+24);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 784 (+31) ед;
  • специальной техники — 345 (+6).
Утраты российской армии на 25 апреля 2023 года
Потери российской армии на 25 апреля 2023 года
Инфографика: Генштаб

Напомним, что Силы обороны Украины за минувшие сутки поразили сразу четыре позиции зенитно-ракетных комплексов оккупационной армии РФ.

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