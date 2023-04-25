ВСУ продолжают уничтожать армию РФ: за минувшие сутки были ликвидированы почти 700 оккупантов
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 24 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли пять танков, 12 бронемашин, 14 артиллерийских систем и два средства противовоздушной обороны.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 187 770 (+690) человек ликвидировано;
- танков — 3 688 (+5) ед;
- боевых бронированных машин — 7 151 (+12) ед;
- артиллерийских систем — 2 863 (+14) ед;
- РСЗО — 539 (+0) ед;
- средств ПВО — 291 (+2) ед;
- самолетов — 308 (+0) ед;
- вертолетов — 294 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2437 (+24);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 784 (+31) ед;
- специальной техники — 345 (+6).
Напомним, что Силы обороны Украины за минувшие сутки поразили сразу четыре позиции зенитно-ракетных комплексов оккупационной армии РФ.