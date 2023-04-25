ВСУ продолжают уничтожать армию РФ: за минувшие сутки были ликвидированы почти 700 оккупантов

Украинский военный на фронте. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 24 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, 12 бронемашин, 14 артиллерийских систем и два средства противовоздушной обороны.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 187 770 (+690) человек ликвидировано;

танков — 3 688 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 7 151 (+12) ед;

артиллерийских систем — 2 863 (+14) ед;

РСЗО — 539 (+0) ед;

средств ПВО — 291 (+2) ед;

самолетов — 308 (+0) ед;

вертолетов — 294 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2437 (+24);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 784 (+31) ед;

специальной техники — 345 (+6).

Потери российской армии на 25 апреля 2023 года

Инфографика: Генштаб

Напомним, что Силы обороны Украины за минувшие сутки поразили сразу четыре позиции зенитно-ракетных комплексов оккупационной армии РФ.