Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ продовжують знищувати армію РФ: за минулу добу були ліквідовані майже 700 окупантів arrow

ЗСУ продовжують знищувати армію РФ: за минулу добу були ліквідовані майже 700 окупантів

25 квітня 2023 08:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ продовжують знищувати армію РФ: за минулу добу були ліквідовані майже 700 окупантів
Український військовий на фронті. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також:

Ліквідовані загарбники

За 24 квітня українські захисники знищили на фронтах війни близько 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили п’ять танків, 12 бронемашин, 14 артилерійських систем та два засоби протиповітряної оборони.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько 187 770 (+690) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 688 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 151 (+12) од.;
  • артилерійських систем — 2 863 (+14) од.;
  • РСЗВ — 539 (+0) од.;
  • засобів ППО — 291 (+2) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 437 (+24);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 784 (+31) од.;
  • спеціальної техніки — 345 (+6).
Втрати російської армії на 25 квітня 2023 року
Втрати російської армії на 25 квітня 2023 року
Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, що Сили оборони України за минулу добу уразили відразу чотири позиції зенітно-ракетних комплексів окупаційної армії РФ.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB