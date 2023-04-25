ЗСУ продовжують знищувати армію РФ: за минулу добу були ліквідовані майже 700 окупантів

Український військовий на фронті. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 24 квітня українські захисники знищили на фронтах війни близько 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили п’ять танків, 12 бронемашин, 14 артилерійських систем та два засоби протиповітряної оборони.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 187 770 (+690) осіб ліквідовано;

танків — 3 688 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 7 151 (+12) од.;

артилерійських систем — 2 863 (+14) од.;

РСЗВ — 539 (+0) од.;

засобів ППО — 291 (+2) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 437 (+24);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 784 (+31) од.;

спеціальної техніки — 345 (+6).

Втрати російської армії на 25 квітня 2023 року

Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, що Сили оборони України за минулу добу уразили відразу чотири позиції зенітно-ракетних комплексів окупаційної армії РФ.