ВСУ продвинулись вглубь по нескольким направлениям, враг имеет преимущество в небе, — Маляр
Сегодня, 14 июня, стало известно о новых успехах ВСУ на поле битвы. Украинские защитники продвинулись вперед по двум важным направлениям — Бахмутскому и Запорожскому.
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Успехи ВСУ
Отмечается, что за минувшие сутки во время проведения наступательной операции украинская армия получила частичный успех.
По словам Маляр, на Бахмутском направлении ВСУ продвинулись вперед на 200-500 метров, на Запорожском — 300-350 метров.
"Наши войска двигаются в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага", — отметила Анна Маляр.
Она также отметила, что на Бердянском направлении бои продолжаются вблизи с. Макаровка. На Мариупольском направлении сражения продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровска.
Напомним, ранее мы писали, что количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 680 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.