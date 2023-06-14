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ВСУ продвинулись вглубь по нескольким направлениям, враг имеет преимущество в небе, — Маляр

14 июня 2023 14:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ВСУ продвинулись вглубь по нескольким направлениям, враг имеет преимущество в небе, — Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Telegram/Анна Маляр
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 14 июня, стало известно о новых успехах ВСУ на поле битвы. Украинские защитники продвинулись вперед по двум важным направлениям — Бахмутскому и Запорожскому.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Успехи ВСУ

Отмечается, что за минувшие сутки во время проведения наступательной операции украинская армия получила частичный успех.

По словам Маляр, на Бахмутском направлении ВСУ продвинулись вперед на 200-500 метров, на Запорожском — 300-350 метров.

"Наши войска двигаются в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага", — отметила Анна Маляр.

Она также отметила, что на Бердянском направлении бои продолжаются вблизи с. Макаровка. На Мариупольском направлении сражения продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровска.

 

ВСУ продвинулись в двух направлениях. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 680 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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