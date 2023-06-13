Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла про нові успіхи на фронті

Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла про нові успіхи захисників
Контрнаступ в Україні розпочався. Сили оборони успішно атакують ворога і просуваються на фронті.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
На яких напрямках просунулися ЗСУ
За останню добу ЗСУ просунулися на:
- Бахмутському напрямку — в районі Берхівського водосховища на 250 м;
- Торецькому напрямку — на 200 м;
- Бердянському напрямку — від 0,5 до 1 км, площа території, взятої під контроль, становила до 3 кв. км.
"Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими рвами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе", — додає Маляр.
За її словами, зараз тривають бої в районі Малої Токмачки, Новоданилівки, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку, Мар'їнки, Ягідного поблизу Бахмута, а також Веселого на Лиманському напрямку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у неділю, 11 червня, українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область).
До того ж 12 червня ЗСУ вдалось звільнити Сторожеве, що на Донеччині. Над селищем майорить український прапор.
Також українська армія звільнила Макарівку у Донецькій області. Частина російських військ потрапила у полон українських морських піхотинців.