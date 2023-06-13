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Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла про нові успіхи захисників

13 червня 2023 13:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла про нові успіхи на фронті
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Ганна Маляр\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Контрнаступ в Україні розпочався. Сили оборони успішно атакують ворога і просуваються на фронті. 

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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На яких напрямках просунулися ЗСУ

За останню добу ЗСУ просунулися на:

  • Бахмутському напрямку —  в районі Берхівського водосховища на 250 м;
  • Торецькому напрямку — на 200 м;
  • Бердянському напрямку — від 0,5 до 1 км, площа території, взятої під контроль, становила до 3 кв. км. 

"Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими рвами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе", — додає Маляр. 

За її словами, зараз тривають бої в районі Малої Токмачки, Новоданилівки, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку, Мар'їнки, Ягідного поблизу Бахмута, а також Веселого на Лиманському напрямку. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у неділю, 11 червня, українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область).

До того ж 12 червня ЗСУ вдалось звільнити Сторожеве, що на Донеччині. Над селищем майорить український прапор. 

Також українська армія звільнила Макарівку у Донецькій області. Частина російських військ потрапила у полон українських морських піхотинців.

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