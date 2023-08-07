Минные поля в Украине: тактики и техника ВСУ по разминированию

Заминированные оккупантами территории в Украине. Фото: "Факты"

Одной из главных проблем летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины являются масштабные минные поля, обустроенные российскими войсками во время подготовки к решительным действиям ВСУ. Еще в прошлом году западные партнеры предоставили Украине несколько единиц инженерной техники, но проблему это не решило. Почему — поговорим в сегодняшнем материале.

Какую инженерную технику имеет украинская армия

Для начала следует отметить, что на вооружении Сил обороны Украины до начала полномасштабной войны находились советские самоходные реактивные установки для разминирования УР-77. Эта техника не предусматривает работу с противопехотными минами, это вообще отдельная тема (и для Гаагского трибунала тоже), но для борьбы с противотанковыми минными полями вполне может использоваться.

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Конечно, эта техника в настоящее время уже устарела, но при этом в течение нынешней российско-украинской войны ее использовали обе стороны. Россияне — в основном для штурма и разрушения жилых кварталов, в частности, Мариуполя и рубежного. Украинцы — прежде всего, по прямому назначению, для разминирования территории.

Украина при этом уже продемонстрировала умение реанимировать технику советского образца и успешно эффективно ее использовать на театре военных действий. Новини.LIVE недавно писали о других примерах такой модернизации и "второй жизни" военной техники, которая осталась в Украине с советских времен.

Кроме того, в Украине начинают создавать собственные инженерные системы для разминирования. Конечно, пока украинский военно-промышленный комплекс только в начале этого процесса, но разминирование территории — процесс не сиюминутный, этим придется заниматься не только сейчас, во время горячей фазы войны, но и позже, уже после завершения боевых действий. Так что нужна и техника на перспективу.

Западная техника в Украине

Кроме того, Украина еще в прошлом году начала получать от западных партнеров специальную технику для разминирования. Конечно, осенью 2022-го ситуация в той же Запорожской области выглядела совсем иначе, чем сейчас. Пока Украина готовилась к контрнаступлению (а украинские и западные медиа об этом регулярно сообщали, за что им искренняя благодарность от Кремля), в России тоже не сидели, сложа руки. И на сегодня уровень заминирования фронтовых территорий в той же Запорожской области, согласно анализу западных разведок, превышает даже российские стандарты. Так что если вы захотите пожаловаться, почему контрнаступление ВСУ так медленно развивается — не забудьте и об этом факторе.

Что получила Украина от Запада? Еще в сентябре было объявлено о передаче Украине американских систем M58 MICLIC. Эта установка как раз используется для борьбы с противопехотными минами, позволяя достаточно быстро обеспечить минные поля проход размером 8 на 100 метров.

Германия предоставила Украине специальные танки для разминирования Wicent 1. Эта инженерная техника была создана на базе танков Leopard 1. Wicent 1 создает автоматическую разметку для пехоты, ширина разминированного коридора составляет около 2,5-2,6 метра.

В мае на фронте был замечен еще один образец техники для разминирования, созданный на базе германских "Леопардов". Это норвежские бронемашины NM189 Ingeniørpanservogn. Их особенность состоит в том, что они могут не только пробивать проходы в минных полях, но и уничтожать инженерные конструкции противника и даже расчищать пути.

К этой технике, как отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, есть по большому счету только одна претензия. Ее очень мало. Количество машин и установок для борьбы с минными полями, которые получила Украина, никоим образом не сравнимо с общим объемом заминированной россиянами территории. И это настоящая проблема, которую нельзя решить странными предложениями немецких специалистов — мол, вы просто объедьте эти минные поля и наступайте дальше.

Зачем нужны самолеты против минных полей

Главной же проблемой тех инженерных машин, которые уже находятся на фронте, является их беззащитность перед вражеской авиацией. Большие, медленные конструкции являются идеальными объектами для ударов со стороны самолетов и ударных вертолетов, так и беспилотников оккупационного контингента. Еще одним фактором, который играет на руку россиянам — является рельеф. Южная, приазовская часть Запорожской области, где сейчас происходят активные попытки ВСУ прорвать линию обороны (одна из ключевых составляющих которой — именно минные поля), является классической ровной степью — где любые громоздкие машины видны издалека. Поэтому активно использовать разминочные машины без эффективного противодействия оккупантам в воздухе — это обречь всю технику на неизбежное уничтожение.

Новини.LIVE ранее, в материале о самолетах F-16, уже затронули тему необходимости этих западных самолетов для обеспечения успеха при прорыве линий обороны. Сейчас Дмитрий Снегирев подтвердил слова еще одного эксперта, полковника ВСУ Петра Черника, о том, что без современной авиации процесс прохода минными полями, как и преодоление линий обороны в целом, займет гораздо больше времени.

Так что фактически начало контрнаступления против столь насыщенной инженерными сооружениями и минными полями российской обороны без использования авиации, без жесткого превосходства в воздухе — существенно усложняет процесс освобождения территорий. И, прежде всего, разминирование этих территорий. Машины для разминирования должны иметь прикрытие со стороны авиации, иначе их работа будет умножена российскими самолетами и авиационными подразделениями (которые, хоть и уничтожаются в последние месяцы рекордными темпами, но все еще активно обстреливают позиции Сил обороны Украины) на ноль. А это будет означать и увеличение потерь в живой силе. Так что, как ни крути, какую инженерную технику не давай, а без ударной авиации полноценного наступления, особенно при столь насыщенной вражеской обороне, не получится.