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ВСУ проводят контрнаступление на некоторых направлениях под Бахмутом, — Сырский

16 мая 2023 11:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ проводят контрнаступление на некоторых направлениях под Бахмутом, — Сырский
Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. Фото: Александр Сырский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Командующий Восточной группировкой войск Генерал-полковник Александр Сырский заявил о проведении контратаки украинскими военными в районе Бахмута. При этом он сравнил “вагнеровцев” с крысами, которые пытаются пробраться в Бахмут.

Об этом сообщил Александр Сырский.

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Сырский посетил фронтовые позиции, где лично встретился с офицерами и военнослужащими. Он выразил свое уважение к их усилиям, отметив, что каждый из них вносит свой вклад в создание новых страниц истории текущего военного конфликта.

При этом он подчеркнул, что противник, в частности, наемники частной военной компании "Вагнер", застряли в Бахмуте "как крысы в мышеловке". Он утверждает, что, несмотря на то, что противник обладает большим количеством ресурсов, украинские военные используют стратегию активной обороны, благодаря которой им удается разрушать планы врага.

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке", — сказал он.

Сырский сообщил, что вместе с командирами провел обсуждение и принятие стратегических решений для продолжения оборонительных действий, а также разработки различных сценариев развития ситуации.

Генерал-полковник отметил своих подчиненных наградами и подарками в знак признания их героизма на поле боя. В числе удостоенных внимания военнослужащих 57 ОМПБР, 3 ОШБР, 5 ОШБР, 24 ОМБР, 56 ОМПБР и бойцы других бригад.

Напомним, что 14-15 мая, украинским военным удалось продвинуться в городе Бахмут Донецкой области на расстояние до 2 км. Во время боев бойцы ликвидировали 149 оккупантов.

Украинские военные достигли успешной обороны против российских сил к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Этот тактический успех позволил украинским военным укрепить свои фланги и возобновить линию снабжения.

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