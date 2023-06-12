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ВСУ проводят успешные контратаки, а россияне перебрасывают силы, — детали от ISW

12 июня 2023 07:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Контрнаступление ВСУ: на каких направлениях наши защитники наступают
Украинские военные. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За последние двое суток, 10 и 11 июня соответственно, украинская армия провела успешные контратаки на трех направлениях фронта и освободила некоторые территории. В то же время россияне перебрасывают свои подразделения.

Об этом говорится в новом материале от института изучения войны ISW.

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Где продвинулись ВСУ?

По словам заместителя министра обороны Украины Анна Маляр, ВСУ проводят наступательные действия вблизи Бахмута.

Некоторые геолокационные кадры и российские источники показали, что во время наземных атак нашим защитникам удалось освободить несколько населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки на западе Донецкой области. В частности, речь идет о таких населенных пунктах, как Макаровка, Нескучное, Благодатное, Сторожево и Новодаровка.

К тому же силы обороны наступали и вблизи Орехова, что в Запорожской области, и тоже имели в этом успех.

Как действуют россияне?

Как сообщает Анна Маляр, россияне перебрасывают свои наиболее боеспособные подразделения из Херсонского направления в сторону Бахмутского и Запорожского.

В частности, из Херсона отправили подразделения 49-й общевойсковой армии (Южный военный округ РФ) и неопределенные подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск в связи с разрушением противником дамбы Каховской ГЭС.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, как освобождали Благодатное от оккупантов. Там сообщают, что оккупанты опирались до последнего, однако украинские бойцы прорвали оборону и взяли их в кольцо.

Кроме того, 10 июня представитель Сил обороны Украины Восточного направления Сергей Череватый рассказал, что Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта. В частности, на Бахмутском, где нашим воинам удалось продвинуться на 1400 метров.

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